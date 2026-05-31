Canarias activa este lunes la campaña contra incendios forestales de 2026: Más de 2.600 efectivos y 19 medios aéreos

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, activará la campaña contra incendios forestales 2026 a partir del 1 junio, en el marco del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA), y contará con 2.600 efectivos.

Así se adelantó este mes de mayo tras la primera reunión de coordinación de la campaña y a la que acudió el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda; el viceconsejero de Emergencias y Aguas, Marcos Lorenzo; el director general de Emergencias, Fernando Figuereo; y la jefa de servicio de Protección Civil y Emergencias, Montserrat Román.

También participaron representantes de los cabildos insulares, de las áreas de Protección Civil y de Gestión, así como de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los Equipos de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales (EIRIF), la Delegación del Gobierno y la Unidad Militar de Emergencias (UME), según ha informado la Consejería regional de Política Territorial en nota de prensa.

En la reunión se informó de las actualizaciones realizadas en los protocolos establecidos en el INFOCA en caso de producirse un incendio forestal, así como de los medios y recursos con los que contarán las islas para esta campaña y que superan los 2.600 efectivos, unos 100 más que en 2025.

Asimismo habrá 202 autobombas forestales y 19 medios aéreos. Además la principal novedad para esta campaña es la incorporación de un tercer helicóptero EIRIF, que estará compartiendo base con el del GES en El Hierro.

También este año se incorporan tres autobombas forestales ligeras, con capacidad de 2.300 litros, de la mano de los EIRIF, dependientes de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, a lo que se sumarán 23 drones, seis pertenecientes al Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) y 17 a los EIRIF, para reforzar la vigilancia y la prevención.

Los drones, explican, tienen cámara térmica, utilizadas principalmente en incendios forestales para la localización de puntos calientes durante la noche y en apoyo al personal de tierra para facilitar la localización y remate de dichos puntos.

En la reunión también se acordó la necesidad de seguir impulsando ejercicios del uso de las comunicaciones entre los recursos de las distintas administraciones, así como de simulacros que permitan chequear la coordinación de todas las administraciones implicadas. El año pasado solo se activó el INFOCA de forma preventiva.