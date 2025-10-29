Canarias se adhiere a la Carta de Turismo Sostenible y al manifiesto por un turismo responsable

Reunión del Consejo Canario de Turismo para adherirse a la Carta de Turismo Sostenible - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Canario de Turismo, reunido este miércoles en Santa Cruz de Tenerife bajo la presidencia de la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, aprobó por unanimidad la adhesión y el apoyo institucional al manifiesto 'Turismo Bien. El turismo que todos queremos', presentado por la Alianza para la Excelencia Turística de España Exceltur y que sitúa en el centro a los residentes.

De igual forma, los miembros del Consejo refrendaron la propuesta de la Nueva Carta de Turismo Sostenible 2025 que la Organización Mundial de Turismo (OMT) someterá a debate en el transcurso de la Conferencia Internacional de Turismo Sostenible, que se celebrará en Lanzarote el próximo 28 de noviembre en los Jameos del Agua.

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, destacó en una nota que este manifiesto "va en la línea del nuevo turismo responsable, sostenible y regenerativo en el que está trabajando el Gobierno de Canarias".

En este sentido, destacó la importancia de que "el sector empresarial, las organizaciones sindicales y las administraciones públicas tengamos la misma hoja de ruta".

Para Jéssica de León, Exceltur plantea una hoja de ruta con propuestas concretas para afrontar los grandes retos del sector, como la gentrificación, la sostenibilidad ambiental, la calidad del empleo y la gobernanza público privada.

"El objetivo es común", destaca la consejera, "y es evolucionar hacia un turismo que genere valor económico y social equilibrado, respetando tanto a los residentes como al entorno".

Este documento se articula en torno a un decálogo de diez principios que promueven el conocimiento y análisis riguroso de la realidad turística, el diálogo con la ciudadanía, la protección del patrimonio y la identidad local, la colaboración público-privada, la dignificación del empleo, la eficiencia ambiental y la innovación tecnológica.

Por otro lado, los miembros del Consejo Canario de Turismo aprobaron también por unanimidad refrendar los objetivos que la Nueva Carta de Turismo Sostenible presentará en la Conferencia Internacional de Turismo Sostenible, "que complementa y adapta a la realidad actual los elementos fundamentales de la Carta de Turismo Sostenible adoptada en 1995 y el de las recomendaciones elaboradas en 2015", destacó.

La consejera de Turismo recalcó que Canarias está totalmente alineada con los diez principios de la nueva Carta Mundial de Turismo Sostenible como son promover la cultura de la paz a través del turismo; reforzar la solidaridad ambiental y la regeneración de los recursos naturales; fomentar la cooperación para la salvaguarda del patrimonio cultural, material e inmaterial, entre todas las partes interesadas del turismo; reforzar el compromiso común de unir a todos los agentes para transformar el turismo y hacer que contribuya de manera efectiva a la acción por el clima o fomentar la innovación y la adopción de tecnologías sostenibles.

A estos se suma el compromiso de impulsar nuevas formas y productos turísticos sostenibles, promover la justicia económica y social vinculada al sector, activar motores de cambio como la educación, la sensibilización y la difusión de buenas prácticas, así como establecer instrumentos y marcos proactivos que garanticen la sostenibilidad del turismo.