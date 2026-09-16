Canarias advierte a Europa del "fracaso" del Pacto migratorio si no se responde con unidad ante crisis como la de Ceuta

El viceconsejero del Gabinete de la Presidencia, Octavio Caraballo durante una sesión del Grupo de Trabajo de Migraciones de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM) - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha advertido este miércoles en Bruselas del "fracaso" del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo si Europa no responde con "unidad" frente a crisis como la generada en Ceuta.

En una nota, el viceconsejero del Gabinete de la Presidencia, Octavio Caraballo, ha señalado que lo vivido debería "preocupar" y que no puede considerarse como "una crisis española", ya que "la respuesta tiene que ser europea y si no existe una unidad de acción seremos testigos de un nuevo fracaso en los territorios más accesibles y vulnerables de las fronteras exteriores".

Durante una nueva sesión del Grupo de Trabajo de Migraciones de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM), que Canarias colidera junto a la Comunitat Valenciana, se han valorado retos y soluciones frente a la gestión migratoria en las regiones fronterizas y se han analizado los primeros meses de un Pacto migratorio que entró en vigor el pasado 12 de junio. "Lo ocurrido en Ceuta tiene que convertirse en una prueba de aprendizaje para Europa", ha añadido.

Tal y como ha destacado Caraballo, "no se cuestiona que la Comisión haya movilizado posteriormente recursos ni el apoyo anunciado a España". "Lo que cuestionamos es que la solidaridad europea vuelva a llegar después de la crisis, cuando debería formar parte de la respuesta desde el primer minuto", ha agregado.

Ha apuntado que lo ocurrido en Ceuta deja una lección: "Si ante una emergencia, cada Estado vuelve a mirar primero hacia su propia frontera, habremos cambiado las normas sin cambiar realmente el sistema".

El viceconsejero del Gabinete de la Presidencia ha indicado que, para Canarias, "la migración no es una cuestión abstracta". Ha advertido que las islas, como frontera exterior de Europa, conocen la complejidad del fenómeno con la llegada de miles de personas, muchos de ellos menores, y también con "demasiadas vidas desaparecidas en el océano". "Por eso sabemos que gestionar la migración es difícil, pero no puede servir de excusa para rebajar nuestras convicciones".

El Ejecutivo canario ha defendido que los derechos humanos "no pueden defenderse solamente cuando resulta sencillo hacerlo". "Europa necesita recuperar esa valentía para gestionar sus fronteras, la dignidad de quienes migran, y para combatir los discursos de odio que se están extendiendo por nuestras sociedades", ha señalado en el acto celebrado en la Delegación del Gobierno de Canarias.

SOBRE LA RUTA ATLÁNTICA

En su visita a Bruselas, Octavio Caraballo ha hecho hincapié en que el actual contexto en las islas, con una disminución de las llegadas en el último año, no debe interpretarse como el final de la ruta atlántica. "Sigue activa", ha advertido, y el "deterioro político y social" en distintos países del Sahel "nos obliga a permanecer vigilantes".

"Nuestra experiencia demuestra que las crisis migratorias no empiezan cuando las imágenes llegan a las televisiones europeas, sino que empiezan mucho antes, en las rutas, en los países de origen y tránsito, y en los territorios que somos frontera exterior de Europa", ha agregado.

La presencia de Octavio Caraballo estos días en Bruselas también ha permitido al Gobierno de Canarias estar presente en la conferencia de cierre del proyecto POWGEN (Power Generation). En ella, el Ejecutivo reclamó una nueva forma de abordar la migración, "desde el empleo, las oportunidades y desde la dignidad".

"No podemos limitarnos a indignarnos, tenemos que demostrar que existe otra forma de hacer política migratoria", ha señalado en referencia a proyectos como POWGEN o el programa Tierra Firme del Gobierno de Canarias.

El viceconsejero ha pedido a Europa "mirar nuestra propia historia", recordando cuando también fuimos migrantes. "No podemos sentir orgullo de nuestra historia migratoria cuando hablamos de nuestros abuelos y olvidarla cuando hablamos de quienes migran hoy", ha afirmado en el foro celebrado este pasado martes en el Comité de las Regiones de Bruselas. Caraballo ha resaltado también que "activar la inclusión", a través de proyectos como POWGEN, "significa tomar decisiones" y "no dejar a nadie al margen".

El programa POWGEN es una iniciativa financiada por el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) de la Unión Europea con un trabajo que ha tenido una duración de 30 meses y donde se han abordado desafíos que afectan a los territorios europeos, tales como la falta de profesionales cualificados para avanzar en la transición energética o la dificultad de muchas personas migrantes para acceder a empleos cualificados y estables.

Estas conexiones se han puesto a prueba a través de cinco proyectos pilotos llevados a cabo en España, Portugal, Italia y Alemania, combinando formación certificada en instalación de sistemas solares, rehabilitación energética de edificios, prácticas en empresas o servicios de intermediación laboral.