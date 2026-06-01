Canarias aprueba una subvención de dos millones para las diócesis por los gastos de la visita del Papa

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha anunciado que el Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención de un millón de euros para la Diócesis de Canarias y de otro millón para la Diócesis de Tenerife con el objetivo de ayudar a sufragar los gastos de la visita del Papa León XIV a Gran Canaria y Tenerife los próximos 11 y 12 de junio.

"El Ejecutivo autonómico contribuye así económicamente a la organización de los actos que Su Santidad tiene previsto desarrollar en ambas islas durante estas dos jornadas históricas", ha dicho este lunes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

De igual modo, Cabello expuso que estos dos millones de euros se suman al millón de euros que ya habían anunciado y movilizado cada uno de los Cabildos de Gran Canaria y de Tenerife, respectivamente.

También resaltó que desde que se confirmó la visita del Papa, el Gobierno de Canarias "se puso a disposición de las diócesis para garantizar el respaldo total en lo que nos solicitaran de cara a la organización y para colaborar en todo lo necesario".