Archivo - Detalle de una sobre antes de meterlo en la urna, a 9 de junio de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE/LAS PALMAS 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Canarias ha dado comienzo a las 9.01 horas, hora canaria, su jornada electoral de este 29 de noviembre, con el 98,87 por ciento del total de mesas constituidas en el conjunto del archipiélago.

En concreto, se han conseguido poner en marcha a esta hora un total de 2.908 mesas de las 2.941 existentes. No se ha suspendido ninguna mesa y el censo que ya podría votar a esta hora es el 98,89% de los 1,67 millones de electores que pueden elegir a sus representantes hoy presencialmente.

En la provincia de Las Palmas constaban ya abiertas a las 9.01 horas el 98,52 por ciento del total de mesas de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa, mientras que en la de Santa Cruz de Tenerife el porcentaje se situaba en el 99,27 por ciento.

La provincia tinerfeña debía poner en marcha un total de 1.382 mesas electorales entre Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, logrando a esta hora 1.372, mientras que en Las Palmas el número alcanzaba las 1.536 de las 1.559 mesas totales.