Canarias asegura que es la única CCAA que no mejora su posición en la propuesta de financiación autonómica

Archivo - Matilde Asián - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha asegurado que el archipiélago es la única comunidad autónoma que no mejora su posición relativa en el modelo de financiación autonómica propuesto por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

"Todas las comunidades infrafinanciadas han mejorado su posición salvo Canarias, que no solamente no hemos mejorado, sino que hemos empeorado. Es decir, ¿se han acortado las diferencias entre las CCAA?, Sí. ¿Las infrafinanciadas han mejorado su posición relativa? Sí. ¿En Canarias ha sucedido eso? No, nos hemos quedado solos en el décimo quinto puesto del reparto", observó.

Así lo ha dicho este lunes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde recordó que la propuesta incluye aportar 20.975 millones de euros más y repartirlo conforme a una serie de criterios con los que a las islas le corresponderían 611 millones de euros.

En este sentido, Asián comentó que lo primero es saber de dónde va a salir esta de dinero, ya que, entendió, "la única manera de financiarlo es o subir los impuestos o acudir a más deuda, que en definitiva es incrementar impuestos pero para nuestros hijos o nietos".

Para la consejera, Canarias saldrá perjudicada en el cómputo de la población ajustada porque en la que se va a computar está la insularidad disminuida respecto a lo que estaba anteriormente.

La responsable regional ha hecho especial hincapié en que la población ajustada "es el factor más importante para el reparto", puesto que se reparte en función de la misma.

"De manera tal --continuó-- que si cogemos los 611 millones que ha comunicado el Ministerio que le corresponderían a Canarias, eso supondría una población ajustada del 2,9% del total de la población española cuando nosotros ya estábamos con casi un 5%. Es decir, hay una bajada muy importante respecto a la población ajustada que nos preocupa mucho".

La consejera ha señalado que son varias las incógnitas alrededor de esta propuesta "porque no conocemos la totalidad de los criterios". "Lo único que sabemos es que baja el factor insular", incidió.

"COMPRAR MÁS TIEMPO EN MONCLOA CON EL DINERO DE LOS CANARIOS"

Por su parte, el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha dicho que la sensación es que el Gobierno de España y Pedro Sánchez quieren "comprar más tiempo en Moncloa con el dinero de todos los canarios y de todos los españoles".

Comentó aquí que lo que el Ejecutivo central está haciendo es y lo que está haciendo es utilizar la financiación y el principio de solidaridad interterritorial "para mantenerse más tiempo en la Moncloa".

Cabello explicó que el Gobierno utiliza este asunto "en lo que va pareciéndose más a una precampaña electoral que a una gestión seria".