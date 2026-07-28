Canarias avalará la nueva financiación con la consejera Lady Barreto (CC) y no con Asián (PP), titular de Hacienda

Archivo - La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias respaldará este miércoles el nuevo sistema de financiación autonómica en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) a través de la consejera de Presidencia, Lady Barreto (CC) y no de la titular de Hacienda, Matilde Asián (PP).

Así lo han avanzado a Europa Press fuentes del Ejecutivo canario que precisan que Asián ha solicitado un permiso de tres días libres hasta el próximo jueves.

La consejera popular siempre se ha opuesto al nuevo modelo de financiación diseñado por el Gobierno central, pero este lunes el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, cerró un acuerdo con los ministros de Hacienda y Política Territorial, Arcadi España y Ángel Víctor Torres, respectivamente.

El acuerdo implica que el Régimen Económico y Fiscal (REF) queda desvinculado del nuevo sistema y que el archipiélago lograr alcanzar la media de financiación con más de 1.337 millones de euros adicionales.

Igualmente en la reunión de este lunes se pactaron transferencias del Estado por valor de 196,1 millones de euros, entre ellas, 30 millones de euros para políticas de lucha contra la pobreza, 45 millones de euros para el Plan Integral de Empleo de Canarias, 23,1 millones de euros para compensar los efectos económicos derivados de la guerra en Oriente Próximo, 53 millones de euros para actuaciones en el puerto de Granadilla y 45 millones para el dique Reina Sofía, en el Puerto de La Luz y de Las Palmas.

Además, también se ha dejado casi ultimado el 'Decreto Canarias' para finales de agosto o principios de septiembre y que incluye, entre otras cosas, la bonificación del 60% del IRPF para los residentes en La Palma y una partida de 100 millones para la reconstrucción de la isla tras la erupción.