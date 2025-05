Canarias busca suelo para mejorar condiciones y espacio del Instituto de Medicina Legal y Forense de Tenerife

La consejera regional avanza que el borrador definitivo de las RPTs para cubrir plazas de personal está, y que "en las próximas semanas" se iniciará la negocicación para continuar con su tramitación

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha avanzado este miércoles en comisión parlamentaria que el Gobierno trabaja en estos momentos en cerrar "suelo" para un nuevo proyecto de instalación que de un nuevo lugar al Instituto de Medicina Legal y Forense de Tenerife (IML), "adaptado en condiciones de espacio y a lo que estos centros hacen a día de hoy".

En paralelo, respuesta a una pregunta de la diputada Paula Jover (Vox), ha recordado que ante el conflicto de huelga vivido por el IML de Tenerife, "por distintas circunstancias", lo fundamental para el Gobierno canario era abordar dos vías de trabajo principales: conseguir reforzar personal y mejorar la calidad de vida.

Así, en el refuerzo del personal, existe un "grave problema" con la Relaciones de Puestos de Trabajo (RPTs) de ambos IMLs. "La mayoría de las plazas son de personal laboral. Las personas que estaban de baja o de sustitución no las puedes cubrir por esa condición. Teníamos que hacer atribuciones temporales de funciones (..), hasta poder tener las RPTs aprobadas", ha incidido la consejera.

De este modo, las RPTs, ha dicho la consejera, estaban "prácticamente ultimadas" a finales de año, salvo una modificación del trabajo realizado a raíz de la Ley de eficiencia este año. "Hemos hecho una RPT de máximos, no de mínimos, para ambos IMLs. Está ahora mismo el borrador definitivo a expensas de la negociación, que iniciaremos en las próximas semanas seguramente, para continuar con la tramitación", ha avanzado.

Por su parte, la diputada Paula Jover ha invitado al Ejecutivo a "no dejar pasar" esta cuestión, ya que hay necesidades ordinarias en Canarias que se están quedando "postergadas" por otros aspectos que ocupan al personal, en referencia a las acciones derivadas de la inmigración ilegal. "Creemos que esto no deberíamos dejarlo pasar. Que no haya lista de espera en cuestiones ordinarias", ha indicado.