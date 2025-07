Canarias califica de "falta de respeto" el desplante de las CCAA del PP a la Sectorial de Infancia

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha calificado de "falta de respecto" el desplante de las comunidades autónomas del PP a la Conferencia Sectorial de Infancia, que se celebraba este jueves en Madrid.

Delgado, que ha señalado en declaraciones a los periodistas que conoció que las comunidades del PP no iban a asistir a la sectorial este miércoles cuando aterrizó en Madrid, entiende que es una "falta de respeto" hacia Ceuta o Canarias, que son las que están "sufriendo en primera persona todo este tema" migratorio, y consideró que "como mínimo" tendrían que haber mostrado "su negativa a todos" los aspectos que se iban a debatir en el foro.

Admite que llegaban a esta sectorial sabiendo que "no" se iba a aprobar "nada", si bien apuntó que ha solicitado a la ministra de Infancia, Sira Rego, y ella mismo lo ha comentado, que "siga aplicando sin dilación lo establecido en el Real Decreto-Ley" de Modificación de la Ley de Extranjería que el próximo martes, 22 de julio, se llevará al Consejo de Ministros para su aprobación.

Y para el 26 de agosto se prevé la aprobación, también en Consejo de Ministros, del decreto que regulará la capacidad de acogida ordinaria de los sistemas de protección y tutela de las personas menores de edad extranjeras no acompañadas y la financiación a las comunidades autónomas que acojan a personas menores migrantes no acompañados. Añadió que Canarias exigirá que, a partir del 26 de agosto, "salgan los niños".

De todos modos, Delgado reprochó al Gobierno de España que la financiación prevista para acoger a los menores migrantes no acompañados es de 100 millones de euros para casi 4.000 niños que hay que sacar tanto de Ceuta como de Canarias, lo que "evidentemente eso no da sino para tres meses".

Para Delgado la financiación era un tema "muy importante" y expuesto por "todas" las comunidades autónomas, "no" solo de las del PP, ya que "se pedía que estuviera hasta el cumplimiento de los 18 años" de los menores y actualmente lo que se propone es para "tres meses", de ahí que considere que es una parte "muy importante" para negociar en este proceso.

Y es que, dijo, los sistemas de las comunidades autónomas están también "saturados", por lo que "habría que crear una red de la nada en muchas" autonomías y con el contingente establecido que tiene que tener cada comunidad, que en caso de Canarias cifró en 785 menores lo que tendría que tener en el sistema.

De este modo, matizó que si las comunidades pasan las cifras de menores acogidos, "lo lógico es que se financie por parte del Estado".

EL ESTADO "NO" PUEDE EXIGIR, SI "NO" CUMPLE

Además dijo que "no" puede exigir responsabilidades a las comunidades autónomas, a "todas", "sin excepciones, si el propio Estado no está cumpliendo" con lo que dice el auto del Tribunal Supremo en el caso de los más de 1.000 menores extranjeros no acompañados solicitantes de asilo.

"No le puede exigir responsabilidades --el Estado-- a las comunidades autónomas, ya digo a todas las comunidades autónomas, sin excepciones, si el propio Estado no está cumpliendo con lo que dice el auto del Supremo. Y, a día de hoy, todavía no ha salido ningún niño de protección internacional y de asilo de nuestros centros de menores de Canarias, con lo cual yo creo que aquí tenemos que ser corresponsables todos, y responsables dentro de cada una de sus competencias, todos, el Estado, las comunidades autónomas, todos por igual", apuntilló.

En este sentido, Delgado indicó que se le ha pedido a la Secretaría de Estado de Infancia que exija a sus socios de gobierno, porque es el Ministerio de Inclusión el responsable de los niños de asilo, que "cumpla con el auto del Supremo y que, de una vez, salgan esos niños de Canarias" para que puedan desarrollar su proyecto de vida siendo refugiados.

Asimismo afirmó que, en este caso, "hay ciertas dilaciones" con pedidos de documentación que se han aportado, así como "con ciertas cuestiones" que hacen que "todavía no" haya salido "ningún niño" de las islas.

Cuestionada por si ha hablado con sus socios de gobierno de Canarias, el PP, señaló que "no" ha tenido oportunidad aunque apuntó que ellos "siempre han estado del lado de cumplir con Canarias y de cumplir con que esos menores tienen que salir" del archipiélago, ya sea por las comunidades autónomas o por el Estado, para que esos menores puedan tener "un proyecto de vida y tengan un futuro" que en las islas "no" se les puede facilitar porque el "sistema no lo puede soportar".