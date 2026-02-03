Canarias cierra 2025 con 15,7 millones de turistas extranjeros y un gasto de 24.431 millones, un 6,8% más

Archivo - Turistas en Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDA - Archivo

El archipiélago se consolida como segundo mercado, junto a Baleares, y solo por detrás de Cataluña

SANTA CRUZ DE TENERIFE/MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Canarias cerró el año 2025 con un total de 15,7 millones de turistas extranjeros, un 3% más que el año anterior, y un gasto total acumulado de 24.431 millones, un 6,8% más, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) hechos públicos este martes.

El archipiélago se situó como el segundo mercado de turistas extranjeros empatado con Baleares (+2,6%) y solo por detrás de Cataluña, que alcanzó 20,1 millones, un 0,6% más.

En gasto, Canarias tammbién se situó en segunda posición por detrás de Cataluña, con 24.807 millones de euros y un aumento del 4,5% con respecto al 2024 y por delante de Baleares, que incrementa un 5,2% en tasa interanual hasta los 21.058 millones de euros.

Solo en diciembre, Canarias fue el destino principal de los turistas internacionales en diciembre, con 1.447.097 visitantes en este mes y un ligero decrecimiento interanual del 0,1%.

En segundo lugar está Cataluña, con 991.155 visitantes y un descenso del 7,3% mientras que Valencia recibió un total de 704.494 visitantes (un 5,6% más).

España, en cambio, cerró el año 2025 con los mejores registros históricos para el sector turístico tras alcanzar los 134.712 millones de euros en gasto acumulado, lo que supone un incremento del 6,8% respecto al año anterior, y recibir a 96,8 millones de turistas internacionales, un 3,2% más que en 2024.

El sector turístico cierra el año 2025 cumpliendo con las previsiones, tanto en llegadas como en ingresos.

Así, el gasto acumulado de los turistas internacionales entre enero y diciembre asciende a 134.712 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,8% respecto a los doce meses anteriores.

Esta cifra es superior a todo el gasto acumulado en 2024, que ascendió a 126.282 millones de euros.

En cuanto al número de turistas internacionales que llegaron a España el año pasado, la cifra es también la más alta de la serie histórica y roza los 96,8 millones, con un crecimiento del 3,2% en relación al mismo periodo del año anterior.

Estos datos de récord, tanto en gasto como en llegadas, consolidan la tendencia de crecimiento del gasto en destino por encima del incremento en el ritmo de las llegadas, aunque algo más moderado en este 2025 que el pasado año.

En el conjunto de los doce meses de 2025, el país que más gasto turístico realizó fue Reino Unido con 23.650 millones de euros, un 4,9% más que el año anterior.

Le siguieron Alemania, con 15.831 millones de euros y un aumento del 2%, y Francia con 11.613 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,9% con respecto al mismo periodo de 2024.

En cuanto a visitantes, los principales países emisores en 2025 fueron Reino Unido (con 19 millones y una subida de 3,7% respecto al mismo periodo de 2024); Francia (con más de 12,7 millones y una ligera bajada del 1%), y Alemania (con más de 12 millones y una subida del 0,6%).

EL GASTO SIGUE CRECIENDO

En el mes de diciembre, el incremento del gasto de los turistas internacionales fue más de 5 puntos porcentuales superior al aumento del número de visitantes extranjeros.

Concretamente, en este diciembre España recibió 5,3 millones de turistas internacionales (un 0,42% más), que generaron un gasto total superior a los 8.000 millones de euros (un 5,5% más).

Durante este mes, cada turista gastó un promedio de 1.514 euros, lo que representa un incremento del 5% respecto a diciembre del año anterior. El gasto medio diario de los visitantes creció también un 5% en tasa interanual, situándose en 167 euros.

Por otro lado, la duración de la estancia mayoritaria entre los turistas fue de cuatro a siete noches, con más de 2,4 millones y una disminución anual del 1,4%.