Canarias cierra junio en su mínimo histórico de paro juvenil, con 7.266 personas, un 4,3% menos en tasa interanual

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Canarias cerró junio con un mínimo histórico de paro juvenil, que se situó en 7.266 personas inscritas en el Servicio Canario de Empleo (SCE) como desempleadas.

Esta cifra supone un descenso de 452 personas en el último mes (-5,86%) y de 334 personas en términos interanuales (-4,39%).

"Los jóvenes menores de 25 años son uno de los colectivos tradicionalmente más afectados por el desempleo, por lo que esta reducción es especialmente relevante", señaló en una nota la directora del SCE, María Teresa Ortega, quien añadió que "esto refleja un mercado laboral más dinámico y con mayores facilidades de acceso al empleo".

El conjunto del mercado laboral también mantuvo una evolución positiva.

Así, el paro registrado descendió en 2.189 personas respecto al mes anterior (-1,51%) y en 8.295 en comparación con junio de 2025 (-5,50%), hasta situarse en 142.409 personas desempleadas, el nivel más bajo desde diciembre de 2007.

"Hay que destacar, además, la reducción del paro de larga duración, que alcanzó su nivel más bajo desde enero de 2009", destacó Ortega.

Este indicador se situó en 63.523 personas tras disminuir en 5.009 en el último año (-7,31%).

La directora del SCE valoró estos datos al señalar que "Canarias consolida una tendencia positiva en el mercado laboral que la sitúa en cifras de desempleo que no se registraban desde hacía casi dos décadas".

No obstante, apuntó, "debemos seguir invirtiendo en formación y cualificación y en políticas de empleo para las personas más vulnerables, con el objetivo de seguir reduciendo el desempleo y facilitar la inserción laboral de quienes presentan mayores dificultades de acceso a un puesto de trabajo".

La reducción del desempleo fue generalizada en todos los sectores económicos, con especial incidencia en el resto de los servicios, donde el paro descendió en 968 personas (-1,40%), y en el comercio, con 510 personas menos (-2,22%).

Ortega subrayó que el desempleo disminuyó en el sexto mes del año en todas las islas y en todos los grupos de edad.

En términos interanuales, la caída también se registró en todos los tramos, con un mayor descenso entre los mayores de 45 años (-6,17%).

LA CONTRATACIÓN SUBE MÁS DE UN 23%

La contratación también mantuvo una evolución favorable ya que durante junio se registraron 63.947 contratos, 12.021 más que en mayo, lo que supuso un incremento mensual del 23,15%, y 2.723 más que hace un año (4,45%). Del total de contratos firmados, 27.757 fueron indefinidos, el 43,41%, tras crecer un 14,62% con respecto a junio de 2025.

En este sentido, el director general de Trabajo, José Ramón Rodríguez, destacó que "se está viendo cómo el incremento de la actividad económica se traduce en más contratación y en empleo más estable, ese es el camino en el que se debe seguir trabajando".

En ese sentido subrayó que "en Canarias nunca había habido tantas personas trabajando como hasta ahora".

Los contratos con una duración inferior a seis meses descendieron un 9,25% en el último año, reflejando una evolución positiva hacia un empleo de mayor estabilidad.

Por sectores económicos, la contratación aumentó en todos, salvo en agricultura, destacando los incrementos registrados en industria (25,05%), hostelería (24,78%), comercio (24,62%) y resto de servicios (23,48%), coincidiendo con el incremento de la actividad durante los meses de verano.