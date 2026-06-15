Canarias, comunidad en la que más cae la lista de espera en dependencia hasta mayo, con un descenso del 20,7%

Archivo - Más de 50.400 personas dependientes reciben atención en Aragón,. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE/MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Canarias fue la comunidad autónoma en la que más bajó la lista de espera en dependencia en los primeros cinco meses del año con un 20,7%, hasta quedarse en 17.457 personas, lo que sitúa a las islas como cuarta comunidad tras Cataluña (80.827 personas), Andalucía (49.513) y Comunidad Valenciana (28.808).

No obstante, Canarias (20,4%), Cataluña (18,8%) y Murcia (18,3%) son las comunidades con mayor porcentaje de personas esperando, mientras que Castilla y León (4,3%), Navarra (2,3%) y Galicia (1,3%) son las que menor porcentaje de personas esperando tienen, según datos aportados por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales realizados con datos oficiales hasta el 31 de mayo teniendo en cuenta los datos del Observatorio Estatal de la Dependencia.

El informe recoge también que la comunidad canaria es que más avanza en tramitación la dependencia, con un descenso de 95 días en los primeros cinco meses del año, aunque está en quinto lugar con un total de 335 días.

Además es la comunidad en la que más aumento el número de beneficiarios, con un 22% más, y la segunda con más incremento de personas beneficiarias (+9,1%), si bien fallecieron 360 personas pendientes de resolución de grado y de resolución del PIA.

A nivel nacional, la lista de espera de la dependencia se ha incrementado en 7.293 solicitantes en lo que va de año y 13.503 han fallecido, uno cada 16 minutos de media. Hasta la fecha, 265.503 personas esperan recibir una prestación o ser valorados para obtener el grado que les abrirá la puerta al sistema de dependencia.

De las 265.503 personas, 110.108 están a la espera de valoración (41,5%) y 155.352 esperando prestaciones y servicios que tienen reconocidos (58,2%). Estos son datos aportados por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales realizados con datos oficiales hasta el 31 de mayo teniendo en cuenta los datos del Observatorio Estatal de la Dependencia.

La entidad ha criticado que le Ministerio de Derechos Sociales solo considera lista de espera a aquellas personas con las que la Administración no está cumpliendo los plazos previstos de 180 días, el máximo para recibir la prestación o servicios una vez que lo tengan reconocido.

De las 13.503 personas fallecidas en las listas de espera de la dependencia en los primeros cinco meses de este año, 6.940 estaban esperando ser valoradas y 6.563 esperando recibir la prestación a la que tenían derecho.

Para la asociación de directores y gerentes, la falta de incremento presupuestario está impactando en el sistema "al no mantener la financiación extra de 600 millones que incluía el Plan de Choque en los años 2021, 2022 y 2023. "Esto está suponiendo una clara ralentización del sistema, tanto en el incremento de las listas de espera como en la agudización del carácter 'low cost' de sus prestaciones y servicios", ha argumentado la entidad.

Para los directores de servicos sociales "pocos asuntos de Estado alcanzan tanto consenso y son de tanta urgencia social como la atención a las personas en situación de dependencia". Sin embargo, han añadido, "después de 20 años sigue siendo un derecho pendiente, a pesar del avance de esta Ley, cuyo potencial sigue sin desarrollar".

Según la asociación, cuatro millones de personas han recibido atenciones del sistema en estos 20 años, mientras que "casi un millón han fallecido en las listas de espera".

"Los procedimientos burocráticos, las escasas cuantías de las prestaciones, junto la baja intensidad de los servicios y la imposibilidad de compatibilidad hacen un sistema low cost que es poco eficaz para atender las personas en situación de dependencia a lo que hay que añadir la deficiente financiación y las desigualdades territoriales en su desarrollo", ha añadido.

Han requerido, además, al Ministerio para que publique los datos de la lista de espera de las revisiones y de las solicitudes sin grabar, y atendidos del grado III+. "Es incomprensible esta falta de transparencia su actitud triunfalista y titulares engañosos con los que adorna los datos", han concluído los gerentes.