Canarias critica que el Gobierno destine a Cataluña 500 millones para hacer frente a la sequía y a las islas 20

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha criticado este viernes que el Ejecutivo central destine a Cataluña o Aragón "500, 600, 800 millones" de euros para hacer frente a la sequía, mientras que al archipiélago en los presupuesto de los años 2020 y 2024 los fondos estatales son de "20 millones de euros", con los que subrayó "no" se van a solucionar los problemas que tiene la comunidad en materia hídrica.

Así lo ha expuesto Miranda durante su intervención en la Jornada 'Canarias Hacia el Futuro', organizada por Europa Press Canarias en Santa Cruz de Tenerife, donde ha avanzado que la próxima semana, en el objetivo de buscar financiación "muy a corto plazo" para seguir abordando la situación hídrica del archipiélago, representantes de su departamento se reunirán con la directora general de Aguas del Gobierno central en Madrid para plantear cuál es la realidad del archipiélago.

"No es posible que se inviertan en comunidades autónomas como Cataluña, como Aragón, cantidades en torno a 500, 600, 800 millones, y Canarias en el presupuesto de 2020 y 24 con fondos estatales estemos hablando de 20 millones de euros", apuntilló.

Además indicó que se ha dirigido por carta a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para solicitarle la firma del convenio de obras hidráulicas entre el Gobierno de España y de Canarias, ya que matizó que la comunidad autónoma lleva "16 años sin firmar" un acuerdo de este tipo.

En este sentido, ha asegurado que se ha perdido en estos años aproximadamente una inversión de unos "900 millones de euros que podrían haber paliado una situación bastante, bastante complicada". Por ello, para afrontar la financiación del ciclo integral del agua indicó que estas obras hidráulicas se han cifrado "entre 900 y 1.000 millones de euros" para estar "al día" y esto Canarias "no" lo puede afrontar en exclusividad.

En concreto, indicó que la última obra que se ha llevado a cabo con respecto al convenio del año 2008 fue la balsa de Vicario, recientemente inaugurada en la isla de La Palma, posteriormente "no ha habido más financiación", de ahí esa solicitud a Ribera para intentar alcanzar un acuerdo de financiación de obras hidráulicas para Canarias para afrontar el ciclo integral del agua.

Miranda incidió en la necesidad de "invertir en todas y cada una de las fuentes de generación de agua, no solamente en la desalación" de agua de mar, sino también en la regeneración de aguas, ponerlas al servicio del sector primario, ya que apuntó que "eso es fundamental, no tirar una sola gota de agua al mar porque Canarias no está en disposición de desperdiciar agua".

"NO HAY SUMINISTROS SUFICIENTES"

El consejero canario de Aguas subrayó la necesidad de garantizar el agua a la población porque actualmente, "parece mentira", pero en las islas orientales aseguró que "no hay suministros suficientes, no va a haber suministros suficientes", de ahí la necesidad "inmediata" de invertir en desaladoras para poder garantizar el agua en estos territorios insulares.

A ello añadió la necesidad de eliminar los expedientes abiertos por la administración porque admitió que "es imposible seguir pagando multas" porque Europa entiende que "no" se está cumpliendo con la legislación europea y con el ciclo integral del agua. Esto, dijo, "hay que corregirlo", siendo la intención del Gobierno canario hacerlo de una "manera inmediata" con la colaboración de cabildos y ayuntamientos.

Por otro lado, expuso que la financiación también es necesaria para tener un plan renove, ya que "no es posible" que de Lanzarote "se haya retirado del mercado de la producción del agua un módulo de 10.000 metros cúbicos que ha dejado la isla prácticamente sin los mínimos necesarios" para cubrir las necesidades.

El objetivo de dicho plan es que se "vaya cambiando y que vaya modificando todos" los sistemas de producción de agua, conocer las calidades del agua, tener un planning de todas las infraestructuras de Canarias para tener capacidad de actuar, teniendo todos esos datos homogeneizados.

En este sentido, puntualizó que "no puede ser que los consejos insulares manden unos --datos-- a Madrid o a Europa por una vía, el Gobierno de Canarias por otra", sino que consideró la necesidad de centralizar, monitorizar toda esa información necesaria.

Todo ello cuando Canarias "ya no" tiene unas islas occidentales húmedas y unas islas orientales secas, sino que "todas tienen problemas en este momento hidráulico, problemas de producción, problemas de depuración", de ahí su insistencia en tener políticas comunes en toda Canarias, siendo "consciente" de que la realidad es "cada vez más compleja", que la climatología "no ayuda" y que se van a tener que hacer "esfuerzos muy muy sobre humanos" para intentar solucionar el "déficit importante" que en materia hidráulica tiene el archipiélago.

Finalmente, Miranda expuso que la falta de infraestructuras y de medios a disposición de las infraestructuras hidráulicas está haciendo que Canarias pierda, de media, alrededor del 25 por ciento de agua, sin embargo esa cifra de pérdidas se eleva al 50 y 60 por ciento en las islas más áridas, donde la situación es "insostenible".