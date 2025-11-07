Canarias cuenta con más de 27.000 profesores en centros públicos, casi el 45% mayor de 50 años

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Canarias registró en el curso escolar 2024-25 más de 27.000 docentes en centros públicos de la isla, de los que cerca del 45% tiene más de 50 años (12.146), según datos de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias recogidos en el primer informe mundial sobre el personal docente elaborado por la Unesco y la Fundación SM.

El documento, que se presentará el próximo martes en la Universidad de La Laguna (ULL), recoge también que más del 45% de los docentes en centros públicos son interinos, sustitutos o sustitutos por adjudicación, sumando un total de 13.301 profesionales del ámbito educativo, frente al 51% que son funcionarios de carrera, y a los 14.259 docentes en prácticas, con una tasa de interinidad asciende al 30,9%.

Al igual que en el resto de España, es especialmente determinante la falta de profesorado de Matemáticas más Formación Profesional, Latín o Filosofía, donde es necesario contar con profesorado para impartirlas.

Según el último dato del INE, la tasa de graduados en disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en España fue de 2,28 por cada 100 graduados de entre 20 y 29 años.

La creciente demanda de estos licenciados en disciplinas emergentes, como análisis de datos, big data e inteligencia artificial, y el atractivo salarial de sectores empresariales, como el sector tecnológico, banca y finanzas, consultoría o informática, está dejando a las escuelas sin docentes de estas disciplinas, según una nota de Fundación SM.

El mundo enfrenta un déficit de 44 millones de docentes para alcanzar la educación universal en 2030 y a su vez, la tasa de docentes que abandona la docencia casi se ha duplicado, pasando del 4,6% a más del 9% entre 2015 y 2022.

Con un llamado a dignificar, diversificar y valorizar la profesión frente a los desafíos de transformar la docencia de cara al reto de la escasez, la UNESCO y el Equipo Especial Internacional sobre Docentes para la Educación 2030 (Equipo Especial sobre Docentes), y la Fundación SM realizaron, el 22 de abril, el lanzamiento en Madrid del primer informe mundial sobre el personal docente, una radiografía que revela los desafíos y oportunidades de la profesión en el mundo.

El informe mundial sobre el personal docente revela que, en Europa y América del Norte, más del 90% de la escasez docente estimada (4,8 millones) se debe al abandono de la profesión debido a la sobrecarga laboral, los bajos salarios y la falta de reconocimiento, con mayores proyecciones de escasez a nivel secundario (3,1 millones).

Este documento también alerta de que más del 20% del profesorado en España trabaja con contratos anuales o de duración determinada y países como Austria, Rumanía, e Italia también tienen este rango en la actualidad.

En toda la Unión Europea, el 16% del profesorado trabaja con contratos de un año o menos.

Los últimos análisis promovidos por la Fundación SM también apuntan a una situación global de desgaste del profesorado con dos de cada cinco docentes que afirman vivir su trabajo con distanciamiento, lo cual se refleja en que el 47% se mantiene en una posición neutral ante la posibilidad de abandonar la docencia.

Por otra parte, uno de cada tres docentes ha padecido falta de ilusión, y dos de cada cinco, síntomas compatibles con agotamiento, ansiedad y depresión.

FALTA DE MOTIVACIÓN

La falta de motivación y la dificultad para interesar al alumnado son dos de las cuestiones que presentan más dificultad para el profesorado.

"Si pensamos que el profesorado es la pieza clave para lograr la transformación personal y social a través de la cultura y la educación, necesitamos que el profesorado permanezca ilusionado y motivado, para que puedan ocuparse de la complejidad que supone hoy educar. La profesión es mucho más que responder al contenido de un currículo", afirma Mayte Ortiz, directora de la Fundación SM.

La Fundación SM, el Equipo Especial sobre Docentes y la UNESCO han querido contribuir a la transformación y revalorización de la profesión frente al reto de la escasez mediante una conversación abierta y reflexiva entre los integrantes de la comunidad educativa.

A partir de ello, han publicado conjuntamente el 'Decálogo de condiciones para transformar la educación' bajo el impulso de los equipos docentes, que aboga por un amplio pacto social que respalde el trabajo docente, ofreciendo las diez orientaciones prácticas para hacer más atractiva la profesión, abordando también la creación de condiciones necesarias para lograr una educación inclusiva, de calidad y a lo largo de la vida.

Concretamente se trata de cuidar el bienestar integral de las y los docentes; mejorar las condiciones de trabajo del profesorado; reforzar la atención tutorial y el acompañamiento psicopedagógico, trabajando en colaboración con la comunidad educativa; crear una cultura colaborativa en las comunidades educativas y, en especial, en los equipos docentes; apoyar la autonomía y la libertad académica de los equipos docentes; favorecer un clima adecuado para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, en entornos educativos inclusivos equitativos, seguros, y saludables, donde se cuide el bienestar docente y del alumnado; crear un modelo de desarrollo profesional que atraiga, forme y retenga a las y los mejores docentes; cuidar que los salarios sean acordes con la responsabilidad que exige la labor educativa; establecer políticas de equidad de género y de diversidad cultural y propiciar una mayor implicación de los equipos docentes en la estrategia educativa.