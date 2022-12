Canarias da por "resuelto" el conflicto con el Estado por el convenio de carreteras tras la última adenda autorizada

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha dado este martes por "resuelto" el conflicto con el Gobierno central por los 1.000 millones del convenio de carreteras adeudados por la administración central, tras la aprobación este martes por el Consejo de Ministros de una adenda presupuestaria que completa el pago de lo ya ejecutado.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha explicado que es una "satisfacción resolver este contencioso, este conflicto hasta ahora no resuelto": "Son 1.000 millones que quedan resueltos", remarcó.

Hasta el momento Canarias tenía reconocidas las cantidades ejecutadas, que quedan liquidadas con la cantidad aprobada este martes, y los otros 500 millones de lo no ejecutado se han ido invirtiendo a razón de 100 millones el año pasado, 200 este 2022, otros 200 en 2023 y unos 40 en intereses por los retrasos.

Torres dijo que espera que "nunca más ocurra" que un Ejecutivo --en este caso, recordó que fue el del PP y Mariano Rajoy- incumpla un convenio ya firmado. "Y que nunca se olvide", incidió.

El vicepresidente de Canarias y responsable de la cartera de Hacienda, Román Rodríguez, relató la cronología de un convenio que "obligaba" y que "interrumpió de manera unilateral, solo con Canarias" el Gobierno de Rajoy.

RODRÍGUEZ: "EL PROBLEMA LO GENERA RAJOY Y LO RESUELVE ESTE GOBIERNO"

"Va a tribunales y se ganan parte de esos recursos. Queda claro que tienen que pagar lo ejecutado, pero no tan claro la segunda parte, lo que no se ejecutó y eso se ha resuelto políticamente. El problema lo genera Rajoy, no lo resuelve el gobierno anterior y lo resuelve este gobierno", aseveró este martes en rueda de prensa en Presidencia del Gobierno de Canarias.

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, explicó que "a 31 de diciembre la deuda está absolutamente liquidada" y se mostró muy satisfecho de cerrar un episodio del que tanto se ha hablado en la arena política y mediática.