Canarias declara la alerta por riesgo de incendios forestales en El Hierro, La Gomera, La Palma, Tenerife y Gran Canaria

También hay prealertas por altas temperaturas, oleaje y viento

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias de Canarias ha declarado la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en las islas de El Hierro, La Gomera, La Palma Tenerife y Gran Canaria desde las 08.00 horas de este martes, 19 de agosto.

Así lo ha informado el Ejecutivo regional, que señala que se trata de una decisión que se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

De esta manera, la alerta estará vigente en El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, en las zonas situadas a más de 600 metros por el norte y a partir de 400 metros en el resto de vertientes; y en La Palma en las zonas situadas a más de 600 metros en la mitad este y a más de 400 metros en la mitad oeste de la isla.

Además, este martes también se ha establecido desde las 08.00 horas la situación de prealerta por altas temperaturas en todo el archipiélago.

El Ejecutivo regional recuerda que persiste en las islas el episodio de calor en las medianías y zonas altas, especialmente de las vertientes oeste y sur de las islas, lo que ha generado una alta disponibilidad de combustible.

Asimismo, se mantendrá el aire seco y cálido en las zonas forestales acompañado de calima en cantidad variable. La inversión de temperatura se situará a cota baja, y se prevé humedad relativa inferior al 30% sobre la inversión.

Las temperaturas máximas probablemente alcanzarán o superarán los 30-34ºC en las zonas forestales, mientras que el régimen de viento general dominante será el alisio, especialmente bajo la inversión y habrá cambios en la dirección del viento en las zonas de cumbre especialmente de cara al fin de semana.

Finalmente, la Dirección General de Emergencias de Canarias declaró este lunes la situación de prealerta por fenómenos costeros en las islas occidentales y Gran Canaria desde las 15.00 horas de ayer, 18 de agosto; y por fuertes rachas de viento en toda Canarias desde las 18.00 horas.