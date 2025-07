Canarias dice que la respuesta del Estado a los niños que solicitan asilo "ha sido nula"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha señalado este lunes que la respuesta del Estado a los más de 1.000 menores extranjeros no acompañados que han solicitado asilo "ha sido nula" tras pasar "116 días" desde que el Tribunal Supremo (TS) emitiera un auto que obligaba al Ejecutivo español "a responder ante Canarias y a esos niños y niñas que tienen derecho a asilo político".

"Ni un solo menor, ni un solo itinerario ha comenzado. La realidad es que 116 días después de que el Supremo dictara ese auto que obligaba al Gobierno del Estado, apenas se han producido avances. Ni un solo niño ha salido de Canarias, ni se ha revertido la situación de hacinamiento y de emergencia en la que vive la comunidad autónoma canaria. Han pasado dos autos del Tribunal Supremo, ha pasado una aprobación de la modificación de la ley de extranjería y la realidad es que se sigue sin cumplir con Canarias", apuntilló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Por ello, "parece que hasta ahora el único" que está realizando su parte de la tarea "ha sido Canarias". Ahora, agregó, Canarias y Estado deben enviar un informe al TS sobre cómo está la situación y, afirmó, que en este momento si bien "se siguen produciendo conversaciones con respecto a esa respuesta que se va a trasladar el Supremo", también puntualizó que "no tiene buena pinta", por lo que "aparentemente va a ser difícil" que se llegue a un acuerdo.

Todo porque, resaltó, "no ha comenzado el itinerario ni uno solo de esos menores", de tal forma que actualmente estos jóvenes "se considerarían en tránsito hacia otros recursos pertenecientes al Estado fuera de Canarias".

Por ello, consideró que "aquí no cabe más trucos ni triquiñuelas", ya que lo que se debe "hacer es dar la cara y poner encima de la mesa las plazas" porque, aseguró, que "no hay ninguna plaza puesta encima de la mesa", afirmando que "ni siquiera el Canarias 50" estaba porque "estaba condicionado a unas obras que no han concluido todavía", por lo que dijo el TS "tiene que ser consciente de esto".

LA LEY DE EXTRANJERÍA "HAY QUE APLICARLA"

En cuanto a la Ley de Extranjería y los recursos presentados al Tribunal Constitucional por 11 comunidades autónomas que están en contra de su aplicación, Cabello subrayó que "la realidad es que la ley está plenamente en vigor y que se puede cumplir".

Añadió que Canarias "tiene la tranquilidad de que esa ley ha sido validada" por los servicios jurídicos de la comunidad, por la Abogacía del Estado, por los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados, por lo que subrayó que "lo que hay que hacer es aplicarla".

Por ello espera que el decreto que va este martes al Consejo de Ministros se apruebe y que se comience con la activación de ese artículo 35 de la Ley de Extranjería que permita que el 28 de agosto comiencen la derivación de los menores hacia el resto de comunidades porque "aquí hay una prioridad: acabar con el hacinamiento, no sólo físico en los centros, que se está dando en Canarias, sino también en el conjunto de la sociedad canaria".