Torres reprocha al PP que fueron ellos los que votaron "en contra" que los menores migrantes salieran de Canarias

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reprochado este sábado al PP de que fueron ellos los que votaron "en contra" de que los menores migrantes extranjeros salieran de Canarias.

"Quien votó en contra de que los niños salieran de Canarias a través de la modificación del artículo 35 fueron VOX y PP. Y dentro de VOX y PP, los diputados canarios de VOX y las diputadas y diputados canarios del Partido Popular. Salió gracias al voto mayoritario del resto de las formaciones políticas. Por tanto, quienes no querían en la votación fue el Partido Popular. Quienes no están yendo a la conferencia sectorial la están boicoteando para que no haya quórum", apuntilló en declaraciones a los periodistas.

Asimismo Torres expuso que en lo que se refiere a los menores que han solicitado asilo, el Gobierno de España "ha manifestado claramente su voluntad" para que los menores salgan del archipiélago, subrayando que "está en acta, lo sabe el Tribunal Supremo", y muestra de ello, dijo, es que se va a aprobar 40 millones para 1.200 plazas en el conjunto del país.

Por último, el ministro aprovechó para recordar que la Comunidad Autónoma de Madrid ha enviado una carta oficial "diciendo que se deben quedar", ante lo que cuestionó "¿Qué tiene que hacer el Gobierno de España? Poner los medios materiales y humanos para que se queden en Canarias".

Torres consideró que se trata "de incoherencia y también de una ausencia de vergüenza política" por parte del Partido Popular de Canarias, que sea "quien acuse a otros de lo que han hecho ellos votando en contra" porque, insistió, son los "diputados y diputadas del PP canario los que votaron en contra" y "son las comunidades del PP las que están poniendo todas las pegas".