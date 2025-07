Torres subraya que frente a los "palos en las ruedas" del PP, el Gobierno aprueba 140 millones para menores migrantes

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha subrayado este martes que frente a los "bloqueos y palos en las ruedas de las comunidades del PP", el Gobierno de España ha aprobado, en Consejo de Ministros, un total de 140 millones de euros para los menores extranjeros no acompañados que se encuentran en Canarias.

Torres ha defendido, en declaraciones facilitadas a los medios de comunicación, que "a pesar del bloqueo" de las comunidades del Partido Popular, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes, "de acuerdo al compromiso" del Gobierno de España, 40 millones de euros para 1.200 plazas de los menores extranjeros no acompañados que solicitan asilo en el conjunto del país.

Y, añadió, también ha salido adelante un Real Decreto con 100 millones de euros para que esos menores "puedan salir de Canarias cuanto antes" al resto del territorio español, incidiendo en que la previsión es que sea a finales del mes de agosto.

Todo ello, apuntilló, a pesar de que desde la Comunidad de Madrid se ha enviado una carta al Gobierno de España para "rechazar que los menores que están en Canarias pidiendo asilo, salgan de Canarias y vayan a la Comunidad de Madrid", lo que matizó ha exigido que el Gobierno de España pida autorización al Tribunal Supremo para que esos menores puedan salir del archipiélago.

Además, dijo, de que las comunidades del PP "siguen bloqueando la solución" al "no" presentarse en la última conferencia sectorial de Infancia "para que no hubiera quórum y no" se pudiera aprobar lo que finalmente "se ha terminado aprobando en el Consejo de Ministros", es decir, los 140 millones de euros para que los menores no acompañados que están en Canarias puedan estar en el resto del territorio español.

997019.1.260.149.20250722135930