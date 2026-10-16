Canarias insta a territorios insulares de la UE a trabajar de forma conjunta con la vivienda y el cambio climático

Octavio Caraballo, viceconsejero del Gabinete de Presidente de Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias considera "imprescindible" que los territorios insulares "trabajen de manera conjunta para afrontar desafíos comunes" como la vivienda y el cambio climático, retos que se ha convertido en unas de las grandes preocupaciones que afectan a la ciudadanía.

Así lo afirmó el viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, durante su intervención en el 'IV Forum sobre Liderazgo de las Islas de la Unión Europea' organizado por Oileán, una plataforma centrada en empoderar y llevar la voz de las comunidades insulares a la toma de decisiones globales.

Esta entidad lidera la promoción y coordinación de iniciativas clave para líderes insulares en el contexto europeo e internacional.

Durante su participación en este encuentro, el representante del Gobierno de Canarias destacó "la obligación y la necesidad" de trabajar con otros territorios insulares de manera que permita conocer las experiencias que se están llevando a cabo en otros lugares y que puedan extrapolarse a otras áreas que comparten los mismos problemas.

Caraballo detalló que este foro se suma a las iniciativas de islas tanto europeas como de otras partes del mundo que se están desarrollando en los últimos años "preocupadas por la situación que se está produciendo en todo el planeta y que tienen que ver con la transición ecológica y el impacto del cambio climático".

En este sentido, recordó que las islas son los territorios más vulnerables a estos efectos climáticos e insistió en reclamar trabajo conjunto para "compartir conocimientos científicos que permitan afrontar esos retos con las mayores fortalezas posibles y el mayor conocimiento existente".

El cambio climático, dijo, "afecta a nuestros ecosistemas, nuestros recursos, nuestras costas y nuestras actividades económicas, pero nuestra experiencia también nos convierte en espacios donde probar nuevas soluciones".

Por eso, indicó, en Canarias se quiere aprovechar esa capacidad y desde el Gobierno de Canarias se ha impulsado Islas Responsables Lab, un espacio de innovación y colaboración desde el que abordar los grandes retos de archipiélago de una manera diferente.

Por ello advirtió de que "el punto de partida es sencillo, no se pueden diseñar buenas soluciones sin escuchar primero a quienes viven los problemas".

Asimismo puntualizó que muchos de estos problemas que se viven en Canarias no son exclusivamente canarios.

La presión sobre la vivienda, la transformación del territorio, la necesidad de una transición energética o la gestión sostenible de los recursos son retos que existen en otras partes de Europa.

"Por eso, la cooperación europea debe empezar por conectar territorios que están afrontando dificultades similares", dijo en una nota remitida por el Ejecutivo.

En el caso de Canarias, la condición de región ultraperiférica (RUP) le añade una dimensión particular.

La distancia y la insularidad generan costes y limitaciones, "pero también nos ha llevado a desarrollar una importante capacidad de adaptación e innovación", apuntó el viceconsejero.

Desde esta perspectiva, entiende que al hablar del futuro de las RUP no se debe hablar "solo de sus necesidades, sino de su potencial como espacios de innovación territorial".

VIVIENDA

Al respecto, indicó que, junto con el cambio climático, una de las grandes inquietudes en los territorios insulares tiene que ver con la vivienda.

Conscientes de esta preocupación de la ciudadanía, el Gobierno de Canarias liderará en breve un grupo de trabajo con ONU Habitat sobre Islas, sostenibilidad y vivienda para conocer qué experiencias se están llevando a cabo en otros territorios insulares y analizar cómo traducirse en realidades.

El Gobierno de Canarias está comprometido en buscar soluciones al problema de la vivienda en las islas y debatir soluciones habitacionales concretas en territorios insulares sometidos a alta presión, poniendo el foco en herramientas de gobernanza, gestión del suelo e innovación social que puedan adaptarse a otros contextos a escala global, resalta.

En ese sentido expone que el acceso a la vivienda se configura como un eje clave para el desarrollo socioeconómico en Canarias y su impacto en el bienestar de la población.

Octavio Caraballo hizo hincapié en que este foro refuerza los lazos que se están trazando entre islas, "conscientes de que se debe trabajar de manera conjunta, y no aislada, en búsqueda de nuevas soluciones para afrontar los problemas que son comunes".

Por eso, confía en que se pueda trasladar "la visión conjunta de estos territorios aislados a las entidades competentes para que ayuden a desarrollar las fórmulas en las que se está trabajando".