Canarias multiplica por seis la teleasistencia avanzada a dependientes, hasta las 14.761 personas

Archivo - La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha conseguido multiplicar por seis el número de personas mayores y dependientes que cuentan con atención domiciliaria a través de la teleasistencia avanzada, llegando a 14.761 personas atendidas, frente a las 2.352 que contaban con este servicio al comienzo de la legislatura en 2023.

En un comunicado, la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias ha explicado que se ha avanzado hacia un modelo de atención preventiva, personalizada y cercana, en línea con las estrategias españolas y europeas de promoción del envejecimiento activo y el bienestar en el hogar.

La puesta en marcha del nuevo sistema supuso una inversión aproximada de 30 millones de euros, de los cuales siete millones se destinan al servicio de atención hasta 2027 y 22,7 millones a la adquisición de dispositivos y equipos tecnológicos con financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), en el marco de los fondos europeos Next Generation EU.

Por su parte, el servicio de teleasistencia especializada en Canarias cuenta con un equipo profesional de unos treinta efectivos distribuido territorialmente en las dos provincias y dispone de los recursos materiales y técnicos necesarios para garantizar la correcta implantación, seguimiento y atención a las personas usuarias.

Al respecto, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha recordado que "el servicio está implementado por un conjunto de dispositivos que a los profesionales les ayudan a saber qué necesidades tienen en cada momento y les ayudan a ser más proactivos y reactivos a la hora de intervenir, como sensores de ocupación cama-sillón y relojes que establecen los patrones de vida y ayudan a conocer cuáles son las necesidades reales de estas personas".

Por su parte, el servicio cuenta con un equipo de atención e intervención directa estructurado en dos grandes áreas, el centro de atención, formado por el equipo de operadores, y el de atención socio terapéutica (psicólogos, DUE, etc.); y el centro de intervención directa, formado por el equipo de atención social (coordinadores, terapeutas ocupacionales, etc.) y el de técnicos instaladores.

PREVENCIÓN DE RIESGOS

A diferencia de la teleasistencia tradicional que está centrada en la respuesta ante emergencias, la teleasistencia avanzada actúa antes de que ocurran los problemas. Los nuevos dispositivos permiten detectar hábitos, anticipar riesgos y activar apoyos proactivos.

Entre los equipos disponibles destacan relojes con localización y botón de ayuda, sensores de humo, gas o inactividad y terminales que facilitan la comunicación directa con profesionales especializados.

Delgado subrayó además que esta nueva etapa está permitiendo garantizar la atención en todos los municipios del archipiélago, incluidos los más rurales o dispersos, gracias a una infraestructura pública de conectividad y dispositivos distribuidos a través de la Dirección General de Dependencia.

Finalmente, la Consejería ha apuntado que el objetivo es que más de 20.000 personas en todas las islas dispongan antes de final de año de este servicio, reforzando la coordinación entre los servicios sociales, el 112 y el sistema sanitario para ofrecer una atención integral.