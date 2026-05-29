Canarias pide al Estado garantizar la igualdad de la juventud canaria para acceder al programa 'Verano Joven'

Archivo - La diputada de Coalición Canaria y candidata a revalidar su cargo en el Congreso de los Diputados, María Fernández - COALICIÓN CANARIA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias ha solicitado al Ministerio de Transportes que la próxima edición del programa Verano Joven 2026 incorpore medidas que permitan a la juventud residente en Canarias acceder a esta iniciativa en condiciones de igualdad con el resto de jóvenes del Estado.

A través de una carta remitida a la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, la directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, ha trasladado la necesidad de que el futuro marco regulador del programa tenga en cuenta la realidad de los territorios extrapeninsulares y ultraperiféricos, donde no existe alternativa terrestre para los desplazamientos, según ha trasladado el departamento regional en una nota.

En esta línea, la directora general ha recordado que ya advirtió en la edición de 2025 de las dificultades que afronta la juventud del Archipiélago para beneficiarse de esta iniciativa en las mismas condiciones que los jóvenes residentes en la Península: "Mientras que estos pueden acceder a descuentos de hasta el 90% en servicios ferroviarios y de transporte por carretera, los jóvenes canarios deben asumir el coste del desplazamiento aéreo o marítimo que conecta las Islas con el territorio continental, el tramo más costoso y determinante del viaje".

Fernández ha considerado, asimismo, que esta situación "genera una desigualdad objetiva" que limita el acceso de la juventud canaria al programa, ya que el coste residual de los desplazamientos entre Canarias y la Península continúa representando "una barrera económica significativa".

Ha solicitado que cualquier medida que se adopte sea "compatible y acumulable" con la subvención al transporte de residentes, y que ambas ayudas puedan cumplir sus objetivos sin que una neutralice los efectos de la otra.

La directora general de Transportes y Movilidad ha trasladado al Ministerio su disposición a colaborar técnicamente en el diseño de soluciones para garantizar la igualdad de oportunidades para la juventud canaria, aportando información sobre movilidad y facilitando la interlocución con los diferentes agentes implicados.