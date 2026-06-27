Canarias pide al Estado "respeto y coordinación" tras el cierre de acceso a una playa en Pájara (Fuerteventura)

El director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, Antonio Acosta, mantiene una reunión con el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Pájara, Alexis Alonso - GOBIERNO DE CANARIAS

El Gobierno regional asegura que el cierre se realizó "sin previo aviso", por lo que lamenta la "falta de diálogo y coordinación" que actualmente se mantiene con el Estado

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 27 (EUROPA PRESS)

La Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario ha solicitado a la Dirección General de Costa y el Mar del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico coordinación en sus actuaciones que se desarrollan en el dominio público marítimo-terrestre canario para garantizar una gestión ajustada al marco competencial.

De este modo, en un comunicado, el director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, Antonio Acosta, ha mostrado su "solidaridad" con el Ayuntamiento de Pájara, en la isla de Fuerteventura, que ha manifestado su oposición al cierre del acceso de vehículos a la playa del Salmo, en Costa Calma, al realizarse "sin previo aviso", lo que ha originado "incertidumbre" en la población de esta zona del litoral.

Acosta ha lamentado, asimismo, la "falta de diálogo y coordinación" que mantiene el Estado, ya que pese a ser el titular del dominio público, no entiende que es Canarias "quien tiene las competencias para la gestión del dominio público en las islas". Ha considerado "imprescindible" que el Gobierno de España "respete a las instituciones locales, como es el caso de los ayuntamientos, que son los usuarios del dominio público".

MANTENER EL ACCESO A LA VÍA

En paralelo, ha confirmado que la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario no tiene conocimiento de esta decisión adoptada por el Estado, por lo que apoya al grupo de gobierno de Pájara por defender el mantenimiento del acceso a una via que comunica con el dominio público, "algo que se debe proteger en la propia ley".

"Es una acción en un suelo que gestionamos desde el Ejecutivo canario", ha subrayado Antonio Acosta, que matiza que "no se ha trasladado esta actuación al Gobierno de Canarias ni se ha articulado un mecanismo de coordinación previo", ya que afectaría a un espacio cuya gestión corresponde a la Comunidad Autónoma, al igual que habría ocurrido anteriormente con la instalación de señalización en puntos de Fuerteventura y Lanzarote.

El director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario ha reflexionado que lo "lógico" es que exista "diálogo y coordinación" entre el titular del dominio publico (el Estado) y el gestor (Canarias), junto a los usuarios del dominio público (los ayuntamientos), con el objetivo de garantizar y compatibilizar la conservación del entorno natural y el derecho de la ciudadanía a disfrutar del litoral.