Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha defendido este lunes la "determinación" reciente del Gobierno de Portugal, que podría vetar el presupuesto europeo si no garantiza los fondos a sus regiones ultraperiféricas, Azores y Madeira, con el deseo de que el Gobierno de España pudiera garantizar esa defensa en Europa con Canarias.

"Ya nos gustaría a Canarias que el Gobierno de España pudiera mostrar la misma determinación que el Gobierno de Portugal a la hora de defender los intereses de Canarias. Ya nos gustaría que elevara la voz y pusiera el tono, incluso que amenazara con romper la disciplina de voto en Europa para defender a sus regiones ultraperiféricas", ha señalado el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, en rueda de prensa para abordar los acuerdos de consejo de gobierno.

Cabello ha insistido que lo que se reclama es que el Gobierno de España ejerza una "defensa inequívoca" de los intereses de Canarias en la Unión Europea. "Si hay algún tema vital a lo largo de los próximos meses ese es el marco financiero plurianual de la Unión Europea", ha señalado.

"Me atrevería a decir que los dos grandes retos presupuestarios de Canarias para los próximos diez años se tienen que tomar en los próximos meses: el marco financiero plurianual de la Unión Europea y la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica", ha concluido el portavoz del Gobierno.