Canarias registra 62 donantes de órganos en los cinco primeros meses del año, casi un 17% más - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha registrado un total de 62 donantes de órganos durante los cinco primeros meses de 2026, lo que representa un incremento de casi el 17% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Gracias a estas donaciones, de las cuales 58 han correspondido a personas fallecidas y cuatro a donantes vivos, los hospitales públicos del Servicio Canario de la Salud (SCS) han realizado 116 trasplantes de órganos hasta mayo, según ha informado el Ejecutivo regional en una nota de prensa.

Esta cifra de intervenciones supone un aumento del 22% respecto al mismo periodo de 2025, según ha informado el departamento autonómico con motivo del Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos.

Del total de trasplantes llevados a cabo en lo que va de año, 76 han sido renales. De ellos, 29 se han efectuado en el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil y 47 en el Hospital Universitario de Canarias (HUC), centro que también ha sumado dos trasplantes de páncreas.

Asimismo, el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria ha realizado catorce trasplantes hepáticos, mientras que el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín ha acometido once de corazón y trece de pulmón.

MÁS DE 200 TRASPLANTES EN 2025

Respecto a la actividad registrada durante el año 2025, los centros sanitarios de las islas han realizado un total de 209 trasplantes y han contabilizado 123 donantes de órganos. De aquellas intervenciones, 143 han sido renales, 31 hepáticas, 19 de corazón, catorce de pulmón y dos de páncreas.

Por centros, el Hospital Universitario de Canarias ha efectuado 85 trasplantes de riñón y dos de páncreas en 2025, mientras que el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil ha sumado 58 renales.

Por su parte, en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria se han desarrollado 31 trasplantes de hígado, y en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín se han llevado a cabo 19 de corazón y catorce de pulmón.

La Consejería de Sanidad ha recordado que la tarjeta de donante expresa la voluntad de donar pero carece de valor legal, por lo que resulta fundamental comunicar este deseo a los familiares, quienes deben firmar el consentimiento tras el fallecimiento.

Para facilitar este proceso, los ciudadanos pueden realizar una Manifestación Anticipada de Voluntad (MAV), un documento que detalla las instrucciones sobre los cuidados médicos y el destino de los órganos, el cual se puede formalizar ante funcionarios de la Consejería o ante notario.