Canarias registra más de 220 incidentes por el paso de la borrasca Regina, 60 de ellos en las últimas horas

Sala operativa del 112 Canarias - 112 CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias ha registrado más de 220 incidentes desde que comenzara el paso de la borrasca Regina por el archipiélago, 60 de ellos entre las 20.00 horas de este martes y las 08.00 horas de este miércoles.

En estas últimas doce horas, la mayor parte de los incidentes se produjeron en la provincia de Las Palmas, donde se han registrado caída de ramas o árboles o se ha actuado ante el riesgo de que cayeran, así como también ha habido problemas con el tendido o suministro eléctrico.

La borrasca Regina ha activado en Canarias la alerta por fenómenos costeros, así como por la prealerta por viento y nevadas.