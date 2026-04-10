Canarias registra el mes de marzo más lluvioso desde el inicio de la serie histórica en 1961

Barrio de El Pris, una de las zonas más afectadas por el paso de la borrasca Therese, a 25 de marzo de 2026, en Tacoronte, Tenerife, Canarias (España). El Cabildo de Tenerife ha actualizado este miércoles la situación del Plan de Emergencias Insular de Te - Europa Press Canarias - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Canarias ha registrado el mes de marzo más lluvioso desde el inicio de la serie histórica en 1961 con 144,6 litros por metro cuadrado, el 456% del valor esperado, lo que da el carácter de extremadamente húmedo, según el avance climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, la temperatura media fue de 14,6 ºC, con una anomalía respecto a la media de referencia de -1,2 ºC, por lo que marzo fue un mes muy frío, el decimocuarto más frío desde 1961.

A nivel nacional, marzo fue un mes normal en cuanto a precipitaciones tras un invierno muy húmedo.

En concreto, el valor medio sobre la España peninsular fue de 48,9 litros por metro cuadrado (l/m2), es decir, el 82% del valor normal.

En función de las áreas geográficas, las precipitaciones tuvieron un carácter variable. De esta manera, el mes resultó húmedo o muy húmedo en buena parte del este y sureste peninsular, así como en zonas de Aragón. A su vez, también se registraron áreas húmedas en puntos de Cataluña.

En contraste, fue normal en gran parte de Castilla y León, Castilla-La Mancha y el interior de Andalucía, donde hubo aún así algunas áreas húmedas dispersas. Además, resultó seco o muy seco en el noroeste peninsular, sobre todo en Galicia y zonas próximas del oeste de Castilla y León, áreas de Extremadura y Andalucía occidental.

En este sentido, el organismo estatal ha señalado que las precipitaciones diarias más elevadas del mes en estaciones principales se registraron en Izaña, con 166,8 l/m2 el día 24, seguida de Tenerife Norte/aeropuerto, con 67,3 l/m2 el día 24. En la Península, destaca Alicante-Elche/aeropuerto, con 65 l/m2 el día 10.

En cuanto a las precipitaciones mensuales acumuladas, los valores más elevados correspondieron a Izaña, con 248,9 l/m2, seguido de Bilbao/aeropuerto, con 183,8 l/m2, Tenerife Norte/aeropuerto, con 178,8 l/m2 y La Palma/aeropuerto, con 166,1 l/m2, el valor más alto de su serie para marzo desde 1971. Por su parte, Las Palmas de Gran Canaria/aeropuerto registró 74,7 l/m2, la cifra más alta de su serie desde 1951.

UN MES NORMAL TAMBIÉN EN TEMPERATURAS, CON UNA MEDIA DE 9,9ºC

Al margen de ello, Aemet ha informado de que marzo también fue normal en cuanto a temperaturas. En concreto, registró una media de 9,9ºC en la España peninsular, +0,1ºC por encima de lo normal para este mes.

Por zonas, el mes fue frío en el sureste de la España peninsular, incluso muy frío en la Región de Murcia, zonas del sur de la Comunitat Valenciana y este de Andalucía.

En contraste, resultó mayormente cálido en el tercio noroeste. De hecho, algunas áreas incluso muy cálidas en Galicia, Cantabria y norte de Castilla y León. Mientras tanto, tuvo carácter normal en la zona central peninsular. Por lo demás, resultó frío en Baleares y muy frío en Canarias.

A lo largo del mes hubo varios episodios cálidos. Los dos más importantes por su intensidad y duración fueron los que tuvieron lugar entre los días 1 y el 5 debido a temperaturas nocturnas altas, y entre el 16 y el 20, en este caso debido al ascenso de las máximas.

A su vez, también se registraron episodios fríos, el primero entre el 6 y el 11 de marzo, con mínimas normales, pero con un descenso de los valores diurnos. El episodio frío más intenso se dio entre los días 26 y el 30, con mínimas y máximas inferiores a las normales.

Según el organismo estatal, las temperaturas más altas de marzo entre observatorios principales correspondieron a Huelva/Ronda Este, con 29°C el día 31 y Jerez de la Frontera/Aeropuerto, con 27,9°C el día 26. En cuanto a las mínimas, los valores más bajos entre las estaciones principales correspondieron al Puerto de Navacerrada, con -7,5°C el día 29 y Molina de Aragón, con -6,1°C el día 30.