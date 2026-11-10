Canarias registra un octubre muy cálido y normal en lluvias

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Canarias ha registrado un mes de octubre muy cálido, con una temperatura media de 21,3ºC, y en cuanto a las precipitaciones acumuladas, se registró una media de 32,0 mm, el 101% del valor esperado, teniendo un carácter pluviométrico normal, según el avance climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Al respecto, señala que las zonas con mayor número de noches tropicales han sido las costeras y en las de medianías de las vertientes sur, disminuyendo en las zonas de cumbres y medianías.

En concreto, en las zonas de cumbres y medianías orientadas al norte prácticamente no se registraron noches tropicales, como es el caso de Teror (Gran Canaria) o las estaciones de medianías y cumbres de las islas de la provincia occidental.

Señala que el mes se caracterizó por tres episodios cálidos, intercalados con dos intervalos de varios días de duración, en los que la temperatura media permaneció en valores inferiores a los de referencia. Añade que "no se registraron temperaturas máximas muy altas", siendo los valores altos de las mínimas, en especial de la provincia oriental, las que hicieron del mes su carácter "muy cálido".

Respecto a las precipitaciones, se refiere a tres periodos, apuntando que entre los días 7 y 13 una onda del este sobre Canarias aporta humedad e inestabilidad. Esta situación, con inestabilidad residual y aporte continuo de humedad a distintos niveles, provocó precipitaciones por evolución, generalmente en forma de chubasco, durante los días finales del episodio.

En este caso fueron precipitaciones, en general, débiles, con algunos registros aislados de carácter moderado en el norte de Tenerife, afectando a Lanzarote, Fuerteventura y vertientes norte de las islas más montañosas, con la excepción de El Hierro, donde sólo se registraron precipitaciones en una estación.

El segundo episodio, comprendido entre los días 17 y 22, se debió a una vaguada a nordeste de Canarias, con eje suroeste-nordeste, dejando precipitaciones de carácter "más débil", mientras una DANA situada al oeste del archipiélago, aproximándose a éste y situándose sobre el mismo, o en zonas próximas, afectó a todas las zonas de las islas, desarrollándose núcleos tormentosos con muchos registros con carácter moderado e incluso fuerte, generalmente en forma de chubascos, afectando especialmente a El Hierro.

En este episodio se registraron las mayores precipitaciones del mes, si bien a finales de octubre, el día 31, llegó desde el oeste noroeste un frente debilitado, asociado a borrasca atlántica.