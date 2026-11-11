Canarias registra una veintena de incidentes al paso de Charles, la mitad de ellos en La Palma

Ramas caídas en una carretera de Gran Canaria - CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director del 112 Canarias, Moisés Sánchez, ha informado este miércoles que el archipiélago ha registrado una veintena de incidentes al paso de la borrasca Charles, la mayor parte en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, no habiendo en ninguno de ellos heridos.

En concreto, ha indicado en declaraciones facilitadas a los medios que desde la tarde de este martes y hasta las 06.00 horas de este miércoles, del total de incidentes, 12 se han registrado en la isla de Tenerife, de los que siete han estado relacionados con obstáculos a la circulación como consecuencia de caída de árboles o ramas a la calzada, principalmente en la zona norte, en municipios como La Orotava o Icod de los Vinos.

Por su parte, en la isla de La Palma, ha sido el municipio de Santa Cruz de La Palma donde más servicios se sumaron, en su mayoría por desprendimiento, mientras que uno se gestionó en Breña Alta.

En esta isla se han producido la caída de dos palmeras en la Avenida de los Indianos de Santa Cruz de La Palma, que quedaron atravesadas en la vía.

En cuanto a la provincia de Las Palmas se ha registrado a última hora de este martes un desprendimiento de rocas de gran tamaño en el litoral de Mogán, afectando principalmente a la zona del paseo marítimo, que ya se encontraba con anterioridad.

Finalmente expone que durante el resto de la noche y las primeras horas de este miércoles no se han registrado incidencias "de importancia" en esta provincia.

Por su parte, desde el Cabildo de Gran Canaria se ha indicado, a través de sus medios oficiales, que las mayores rachas de viento asociadas a esta borrasca "se han registrado en Agüimes, Agaete o Tejeda", causando cortes temporales de carreteras en las medianías; al tiempo que matiza que en la isla "hasta ahora ha caído muy poca agua".