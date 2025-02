Canarias será sede en abril de una jornada sobre la conectividad de las regiones parte del Corredor del Atlántico

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, el Estado y las autoridades portuarias han abordado este viernes la organización de unas jornadas en abril, de las que las islas serán sede, por primera vez, para abordar la conectividad de las regiones que forman parte del Corredor del Atlántico, y que reunirá a cerca de 150 representantes europeos.

En un comunicado, el consejero Pablo Rodríguez ha insistido en que en esta reunión se enmarca en las sesiones de trabajo que la Consejería ha liderado en esta legislatura, junto a las autoridades portuarias, para abordar el acceso a la financiación para mejorar la conectividad del Archipiélago y avanzar en el Pacto Verde Europeo.

Así, Rodríguez ha explicado que esta jornada, que se celebrará en el archipiélago el próximo mes de abril, bajo el nombre 'Joint Workshop of the Atlantic Corridor and the European MaritiME Space on Ten-t islands and Outermost Regions', supondrá "una oportunidad única para el archipiélago, para fortalecer su presencia en el mapa de la conectividad atlántica".

"Un hito significativo que reunirá a cerca de 150 representantes europeos y que nos dará la oportunidad de poner de manifiesto el trabajo que realizan las autoridades portuarias, así como el papel crucial de las islas en la red de comercio y logística de Europa", ha indicado.

En esta línea, el comisionado del Gobierno para el Corredor del Atlántico, José Antonio Sebastián, ha destacado "la alineación" de todas las instituciones presentes para el desarrollo de estas jornadas que son importantes por diversas razones, entre ellas destaca el hecho de que es la primera vez que Canarias alberga un evento de este tipo y por que será la única jornada portuaria que se celebrará en España en 2025.

Por su parte, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, ha indicado la "grandísima oportunidad" que para la Autoridad Portuaria de Las Palmas supone que este evento se vaya celebrar en Canarias porque nos va a permitir visibilizar los puertos de las islas y su realidad.

"Nos va a permitir dar nuestro punto de vista sobre temas estratégicos como la electrificación, la descarbonización, la búsqueda de energías alternativas, algo que para nosotros es esencial", ha destacado.

También ha subrayado la importancia del encuentro para compartir las decisiones "que está tomando Europa y que afectan directamente a la conectividad", desde una visión "muy tranquila, muy madura, con argumentos", ya que "no es un no a la descarbonización". "Hay que tomar medidas que se ajusten a la realidad de nuestro territorio".