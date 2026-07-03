Canarias solicita al Estado diálogo con las administraciones de Lanzarote antes de intervenir en la playa de El Golfo

Canarias solicita al Estado diálogo con las administraciones del archipiélago antes de intervenir en el litoral - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario ha solicitado al Ministerio de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que utilice el diálogo y el consenso con el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Yaiza antes de intervenir en la playa de El Golfo.

En un comunicado, el Gobierno regional ha recordado que ha exigido "en reiteradas ocasiones" a la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio que exista coordinación en sus actuaciones en el Archipiélago.

Al respecto, el director general del área, Antonio Acosta, explicó que, aunque el Estado mantiene la titularidad del dominio público, aún persisten diferencias de interpretación sobre el alcance de las competencias que ejerce la Comunidad Autónoma en su gestión, labor que desarrolla en coordinación con los ayuntamientos como principales usuarios de estos espacios.

Por ello, reiteró al Estado que respete a las instituciones locales y, en este caso, acuerde, dialogue y consensúe con el Cabildo Insular de Lanzarote y el Ayuntamiento de Yaiza cualquier actuación en la playa de El Golfo, como en este caso sucede con la retirada de la escalera de acceso.

En este sentido, el Ayuntamiento ha solicitado una reunión urgente al Ministerio para conocer el alcance de las actuaciones que se están ejecutando en la actualidad en la playa de El Golfo, ya que no ha recibido comunicación previa sobre esta intervención, por lo que la corporación municipal desconoce el objetivo de las obras, cuál es el proyecto previsto y las posibles alternativas para los usuarios.