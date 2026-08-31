Canarias votará a favor del nuevo sistema de financiación autonómica al quedar fuera los recursos del REF

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha anunciado este lunes que Canarias votará a favor del nuevo sistema de financiación autonómica en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se celebrará este viernes, 4 de septiembre, al considerar que la propuesta técnica cumple con las principales reivindicaciones de las islas.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, explicó que el planteamiento que se someterá al CPFF deja fuera del nuevo modelo los recursos vinculados al Régimen Económico y Fiscal (REF), una condición que calificó prácticamente como "una línea roja" para Canarias.

Además, Cabello destacó que la propuesta mejora los planteamientos iniciales del Gobierno de España respecto a las asignaciones correspondientes a la CCAA y supone también una "mejora significativa" respecto al anterior sistema de financiación autonómica.

En concreto, señaló que la propuesta contempla actualmente unos 1.337 millones de euros para Canarias dentro del nuevo sistema de financiación, una cifra que, a su juicio, supone una "financiación muy importante" para la comunidad autónoma.

"Por lo tanto, si se cumplen esos requisitos Canarias votará a favor de ese sistema de financiación", dijo el portavoz, que comentó será la consejera de Presidencia, Lady Barreto (CC), la que acuda a la reunión en lugar de la titular de Hacienda, Matilde Asián (PP).

Cuestionado por este hecho, Cabello ha hecho especial hincapié en que no existe ningún tipo de choque en el seno del Ejecutivo por este asunto. "El Gobierno de Canarias va a estar a favor si se cumplen los requisitos. Y cuando digo el Gobierno de Canarias, digo el Gobierno de Canarias en su conjunto", concluyó.