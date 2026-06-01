Los canarios destinan el 56% del salario al pago del alquiler, los quintos que más porcentaje dedican

Archivo.- Cartel de alquiler - Eduardo Parra - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los canarios tuvieron que dedicar de media el 71% de su sueldo bruto al pago del alquiler de su vivienda en 2025, siendo los quintos que más porcentaje dedican tras Madrid (71%), Cataluña (70%), Baleares (64%) y País Vasco (58%).

Así se extrae del el estudio 'Relación de salarios y vivienda en alquiler en 2025' basado en los datos de los sueldos medios de las ofertas de empleo de la plataforma InfoJobs y en los precios medios de la vivienda de alquiler del Índice Inmobiliario Fotocasa.

En 2025, el precio de la vivienda en alquiler en Canarias cerró con un incremento anual del 12,8% y situó el precio en diciembre en 15,23 euros/m2 al mes.

Esto significa que los canarios tuvieron que dedicar un 56% del sueldo al pago de una vivienda en alquiler de 80 metros cuadrados, el porcentaje más alto desde 2019, teniendo en cuenta el salario bruto medio en las islas registrado por InfoJobs, que en 2025 era de 26.186 euros (2.182 euros brutos mensuales).

La directora de Estudios y portavoz del portal, María Matos, ha señalado que 2025 ha marcado un punto de inflexión en la crisis de accesibilidad a la vivienda en España.

Según ha explicado, el año pasado fue en el que el esfuerzo salarial destinado al alquiler alcanza el nivel más alto de la serie histórica. "Destinar el 50 por ciento del sueldo al pago de la vivienda supone una situación de auténtica emergencia habitacional ya que se encuentra 20 puntos por encima de lo recomendado por los organismos oficiales de control", ha recordado.

A nivel regional, en 14 comunidades autónomas se incrementó el dinero destinado a pagar el alquiler, mientras que en Navarra y Madrid se mantuvo y solo en Aragón el porcentaje ha disminuido. En la comparativa, la Comunidad fue la región que destinó el mayor porcentaje de su sueldo al pago del alquiler.

Le siguen Cataluña (70% del sueldo bruto), Baleares (64%), País Vasco (58%), Canarias (56%), Comunidad Valenciana (48%), Cantabria (43%), Navarra (41%), Andalucía (41%), Asturias (41%), Galicia (38%), Aragón (37%), Castilla y León (36%), Región de Murcia (36%), La Rioja (36%), Castilla-La Mancha (32%) y Extremadura (29%).