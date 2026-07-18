Los canarios eligen a Ana Peleteiro y Andrés Iniesta como los deportistas para irse de cañas, según Cerveceros de España

Deportistas favoritos para irse de cañas - CERVECEROS DE ESPAÑA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los canarios eligen a Ana Peleteiro y Andrés Iniesta como los deportistas con los que se irían de cañas, según los resultados del estudio "Con quién te irías de cañas" de Cerveceros de España, y elaborado por Alpha Research, para conocer qué deportistas de élite nacionales son los favoritos para compartir una caña este verano.

Entre los nombres masculinos que aparecen a nivel nacional para compartir una cerveza se encuentran Rafael Nadal, que lidera el ranking con el 20% de los votos, y que es la opción preferida en 11 comunidades autónomas.

Por su parte, Andrés Iniesta, héroe del histórico Mundial de Sudáfrica 2010, y Marc Márquez, considerado uno de los mejores pilotos de motociclismo, comparten la segunda posición con el 14% de los votos. Completan el Top 5 Marc Cucurella (12,8%), que con su rendimiento con la Selección Española de Fútbol y la cercanía que transmite, lo convierten en el favorito entre los jóvenes y en comunidades como Extremadura y Cantabria.

Carlos Alcaraz, Lamine Yamal, Marcos Llorente, Rodri Hernández, el luchador Ilia Topuria o el piloto de F1 Carlos Sainz, también aparecen en el ranking de deportistas con los que compartir una cerveza.

Por su parte, entre las deportistas femeninas con las que tomar unas cañas, la líder es Carolina Marín, que se ha convertido en una de las figuras más admiradas del deporte nacional. Tras ella se encuentra la atleta Ana Peleteiro, a quienes siguen las futbolistas Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, ambas ganadoras del Balón de Oro, y la nadadora más laureada de la historia de España, Mireia Belmonte.

Otros nombres de deportistas femeninas que aparecen en el top 10 son el de la nadadora olímpica Ona Carbonell, la tenista Garbiñe Muguruza o las futbolistas Paula Badosa, Jenni Hermoso y Cata Coll.

La cerveza en España señalan "es sinónimo de un consumo social y moderado", arraigado en la cultura mediterránea. En este marco, el 81% de los españoles la consume acompañado de familia o amigos como parte de la cultura de tapeo o aperitivo (78%), y el 61% la bebe en formato caña en un bar o restaurante.

En un entorno digital como el actual, el ritual de "quedar para tomar una caña" actúa como un nexo social: un espacio "seguro donde aparcar el teléfono móvil por unas horas, mirarse a los ojos y disfrutar de una conversación de tú a tú" en el entorno físico.