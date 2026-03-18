Cancelan la Tenerife Bluetrail by UTMB por el paso de la borrasca 'Therese'

Archivo - Una de las ediciones de la Tenerife Bluetrail by UTMB - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La organización de la Tenerife Bluetrail by UTMB ha informado de la cancelación de la decimoquinta edición de la carrera, así como de todos sus actos ante la activación del Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) por parte del cabildo por la llegada de la borrasca de alto impacto 'Therese'.

En concreto, y según ha informado el Cabildo de Tenerife en un comunicado, este fenómeno meteorológico adverso afectará a la isla a partir de este jueves, 19 de marzo, y durante todo el fin de semana, con la previsión de que se produzcan rachas muy fuertes de viento, tormentas, fenómenos costeros y precipitaciones localmente fuertes, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La carrera, que estaba programada para celebrarse del 19 al 21 de marzo, iba a reunir en la isla a 3.400 corredores de 64 países para participar en una de las pruebas de trail running más emblemáticas del calendario internacional. Sin embargo, la activación del PEIN implica la cancelación automática de todas las actividades deportivas al aire libre y el cierre de senderos.

Por su parte, la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias mantiene activadas también varias alertas sobre diferentes fenómenos meteorológicos "incompatibles" con la celebración de una carrera de montaña como la Tenerife Bluetrail by UTMB, que "ante todo antepone la seguridad de los corredores, voluntarios y todo el dispositivo que interviene en la carrera".

Por ello, desde la organización se agradece la comprensión de los participantes, patrocinadores, instituciones y colaboradores que hacen posible cada año la celebración del evento.

El Cabildo de Tenerife, organizador de la carrera, a través de la empresa pública Ideco, y la UTMB, aseguran que "han trabajado hasta el último momento buscando alternativas", pero matizan que la activación del PEIN, que prohíbe la realización de actividades al aire libre, imposibilita la puesta en marcha de la prueba.

"A pesar del trabajo dedicado a la organización tenemos que cancelar la carrera por causas de fuerza mayor para proteger a corredores, voluntarios y todo el equipo organizador. Agradecemos la confianza depositada y lamentamos las molestias ocasionadas", concluye.