Cáritas registra 4.000 atenciones a personas y familias afectadas por el volcán de La Palma cuatro años después

SANTA CRUZ DE LA PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesana de Tenerife continúa, cuatro años después del inicio de la erupción del volcán 'Tajogaite', en la isla de La Palma, atendiendo y acompañando a las personas afectadas por esta tragedia natural, que afectó a más de 7.000 personas en la isla y que destrozó más de 2.600 edificaciones, además de casi un centenar de kiómetros de carreteras.

En una nota de prensa, la organización hace balance y explica que, hasta la fecha, se ha registrado más de 4.000 atenciones, siendo 1300 las familias y 3500 las personas, entre ellas 725 menores, que han recibido algún tipo de ayuda de la entidad en el marco de las aportaciones recibidas por la campaña de Emergencia y Solidaridad con la isla, iniciativa lanzada poco después del inicio del suceso.

Comenta la entidad que muchas de estas familias son atendidas periódicamente y siguen siendo acompañadas actualmente por la institución, mientras que otras acudieron en los últimos meses por primera vez debido a la insuficiencia de las ayudas recibidas.

CASI 7 MILLONES EN DONACIONES

Con las donaciones recibidas --casi 7 millones de euros--, Cáritas Diocesana de Tenerife ha invertido más de 4 millones, especialmente en este último año en apoyo a las familias para la construcción de nuevas primeras viviendas, reformas de las viviendas parcialmente afectadas, mobiliario y enseres afectados por las condiciones de las casas en estos tres últimos años. así como ayudas al alquiler y atención básica.

También se mantiene una línea de orientación e intermediación laboral, con espacios para la formación y mejora de la empleabilidad, en coordinación con el proyecto 'Mila' que ya desarrollaba la entidad en la isla. De igual modo, sigue en funcionamiento el Centro de Escucha San Camilo La Palma, que ofrece un servicio de atención y acompañamiento a personas que están pasando por una crisis personal o familiar.

Este servicio, puntualizan, está acompañado por un grupo de personas voluntarias, que han sido formadas desde el Centro de Humanización de la Salud de los Religiosos Camilos para tener las competencias necesarias y realizar este servicio desde la relación de ayuda y el counselling.

OTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Una tercera línea de actuación del proyecto es el programa de acompañamiento a la soledad en personas mayores, 'Activa2', que actualmente se desarrolla ya en los municipios de Tazacorte, Los Llanos de Aridane y el barrio de Las Manchas, en El Paso. Dicho proyecto trata de ofrecer un espacio de acompañamiento, escucha y cuidado a personas afectadas por la erupción, generando redes de apoyo.

Además, y en coordinación con varias entidades públicas, Cáritas sigue acompañando a un grupo de familias alojadas en una vivienda cedida por la Diócesis, personas que se encontraban en riesgo de extrema vulnerabilidad por la problemática existente en la isla en materia de vivienda.

Desde Cáritas han considerado fundamental "ser voz" de las situaciones más vulnerables y de seguir generando acciones que ayuden a la comunidad a ser conscientes de la realidad. Por ello, se han generado varias acciones de sensibilización en centros educativos y se ha elaborado una exposición audiovisual itinerante que ha ido recorriendo las parroquias de la isla, dando a conocer el proyecto de respuesta a la emergencia volcánica, que incluye testimonios de personas afectadas que narran la realidad vivida desde aquel 19 de septiembre de 2021.