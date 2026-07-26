La carretera FV-20 con desvíos desde este lunes por las obras de la vía Puerto del Rosario-La Caldereta (Fuerteventura)

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 26 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria, ha informado de que entre las 22.00 horas de este lunes, 27 de julio, y las 05.30 horas de este jueves, 30 de julio, se procederá al desvío nocturno del tráfico en la carretera FV-20 por las obras de la vía entre Puerto del Rosario y La Caldereta, variante de las FV-1, FV-3 y FV-2, en Fuerteventura.

En concreto, el corte se producirá en la FV-20 desde la glorieta del enlace de Antigua, en dirección a Puerto del Rosario, hasta la glorieta de Risco Prieto, según ha informado la Consejería canaria de Obras Públicas en nota de prensa.

De esta forma, se realizarán los trabajos previstos en la ejecución del asfaltado de la vía que conecta la nueva autovía con Puerto del Rosario a través del enlace de Antigua, una actuación que señalan es "necesaria para avanzar" en el desarrollo de esta infraestructura viaria.

La circulación será desviada por la carretera FV-10 en ambos sentidos para garantizar la movilidad mientras se ejecutan los trabajos. El desvío estará debidamente señalizado y contará con la supervisión de los operarios de la obra para facilitar el tránsito de los vehículos.

Por ello, desde la Dirección General de Infraestructura Viaria se ruega a los conductores extremar las precauciones, respetar la señalización provisional y seguir las indicaciones del personal habilitado para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía.