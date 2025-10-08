Casa África celebra este jueves una jornada sobre la nueva geopolítica del Sahel - CEDIDO POR CASA ÁFRICA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Casa África organizará este jueves, 9 de octubre, la jornada de seguridad '#Áfricaesnoticia: Diálogos sobre la nueva geopolítica del Sahel' en su sede de Las Palmas de Gran Canaria.

Así lo ha informado la institución, que agrega que se trata de una jornada clave para analizar la transformación geopolítica y los desafíos de seguridad en la región.

Al respecto, Casa África ha recordado que se trata del territorio africano más afectado por la inestabilidad y el avance del extremismo violento en los últimos años.

El evento contará con la participación de destacados expertos y representantes institucionales y se abordarán temas como la evolución de los conflictos, la cooperación internacional y el papel de España y del resto de actores globales en la zona.

Mientras, en el mismo intervendrán ex representante de la Unión Africana ante el Sahel y ex secretario permanente del G-5 Sahel, Maman Sidikou; el director general de Casa África, José Segura Clavell; el coronel Jesús Díez Alcalde, del Estado Mayor de la Defensa; y el teniente coronel Francisco José Parellada, del Mando Aéreo de Canarias.