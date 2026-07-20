Casi 8.000 personas asisten a la Plaza de la Música, en Las Palmas de Gran Canaria, para ver la final España-Argentina

Asistentes a la final de la Copa del Mundo de Fútbol entre España y Argentina en la Plaza de la Música, en Las Palmas de Gran Canaria - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Casi 8.000 personas han disfrutado este domingo en la Plaza de la Música-Jerónimo Saavedra, en Las Palmas de Gran Canaria, de la final de la Copa del Mundo de fútbol masculino entre España y Argentina con la pantalla gigante instalada.

Familias, jóvenes, personas mayores y grupos de amigos compartieron la emoción del partido, en el que España se alzó con el título de Campeona del Mundo por segunda vez. Para ver el partido también se dieron cita en la Plaza de la Música la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, junto a la concejala de Deportes, Carla Campoamor, y el resto de concejales de la corporación municipal, según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.

Los ciudadanos celebraron el histórico triunfo de la Selección Española en Estados Unidos, que además ha permitido a los canarios Yeremy Pino y Pedro González proclamarse campeones del mundo.