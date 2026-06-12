Casi el 90% de los estudiantes de Santa Cruz de Tenerife aprueba la PAU

Comienzo de la PAU en la sede de Puerto de la Cruz - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 89,17% de los estudiantes que se presentaron a la convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la provincia de Santa Cruz de Tenerife en el mes de junio ha superado el examen, según los datos ofrecidos este viernes por la Universidad de La Laguna.

Desde las 10.00 horas el alumnado ha podido acceder a la aplicación para conocer además sus calificaciones individuales.

En total, se han inscrito 4.583 alumnos y alumnas, y han resultado aptos 4.060, no aptos 493, mientras que 30 no se han presentado a la convocatoria.

El Gabinete de Análisis y Planificación de la institución académica informa de que la nota media del Bachillerato en esta provincia ha sido de 8,24, que se ha reducido a 6,56 como media de la PAU, lo que ha arrojado una nota media final de acceso de 7,57.

Si se atiende a las modalidades de examen, en Artes, vía Artes Plásticas, Imagen y Diseño, un 85,98% ha resultado apto y en Artes, vía Música y Artes Escénicas el porcentaje de aprobados alcanza el 96,05%.

En la modalidad de Ciencias y Tecnología, ha superado la PAU un 92,49% y, por último, en Humanidades y Ciencias Sociales, un 85,42%.

Por islas, en los centros de Tenerife se han examinado 3.663 personas, con un 89,3% de aprobados y 437 no aptos, además de 27 no presentados.

En La Palma, 295 resultaron aptos, lo que supone un 87,02%; en El Hierro, hubo 37 aptos, es decir, un 94,8% y, finalmente, en La Gomera, 65 aptos y un 86,6% de aprobados.

Hoy mismo y hasta el 2 de julio se ha activado el proceso de preinscripción a grados del curso 2026/27 para todos aquellos estudiantes que hayan superado la PAU en junio, recoge una nota de la ULL.

Los que no lo hayan conseguido podrán optar a la convocatoria de julio de la PAU, prevista los días 30 de junio y 1 y 2 de julio.

Como ha sucedido en otras ediciones, la Universidad de La Laguna ha convocado al alumnado con las 30 mejores calificaciones de acceso a la universidad, teniendo como criterio la fase general de la PAU.

Concretamente se trata de un acto para reconocer la excelencia y la brillantez de estos estudiantes, que tendrá lugar el próximo lunes 15 de junio a las 11.00 horas en los jardines del Rectorado.