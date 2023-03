El caso 'Mediador' está formado por tres piezas separadas, una todavía bajo secreto de sumario

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, que investiga el conocido como caso 'Mediador' y en el que presuntamente hay implicado políticos, empresarios y un general retirado de la Guardia Civil, se divide en tres piezas separadas, manteniendo aún una de ellas bajo secreto de sumario, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Asimismo, de las 12 personas que se investigan por el momento, entre las que se encuentra el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes o al exdirector de Ganadería del Gobierno canario Taishet Fuentes, sólo está en prisión preventiva actualmente el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, que ha solicitado a través de su abogado la revocación del auto de prisión, petición que indican se está tramitando, y de la que se ha dado traslado al Ministerio Fiscal por si considera presentar alegaciones.

Si bien en este caso aún "no" hay personadas en acción popular o acusación particular, sí que existen cinco peticiones que han solicitado que se les tenga por personadas aunque es una cuestión que aún está sin resolver por la magistrada.

En relación con ello, sobre el auto de libertad provisional dictado a favor del exdiputado Juan Bernardo Fuentes, que está bajo investigación, ha sido recurrido por una de las personas jurídicas que busca personarse en la causa pero "no" se ha podido resolver todavía, ya que aún no está decidido si se considera parte personada en el proceso a quien recurre, por lo que el recurso no se ha tramitado aún.