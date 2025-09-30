CC afea al Gobierno que ponga "zancadillas" a Canarias en el Constitucional cuando no presenta los PGE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Coalición Canaria (CC) acusó este martes al Gobierno de España de "poner zancadillas a Canarias" tras la decisión de recurrir al Tribunal Constitucional las cuentas autonómicas por dos cuestiones técnicas "menores y perfectamente subsanables" --puertos deportivos y compatibilidades en el SCS--.

El secretario de Organización de los nacionalistas canarios, David Toledo, tachó de "inadmisible" que "un Ejecutivo que lleva años sin sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado dedique sus esfuerzos a torpedear las cuentas de Canarias, que sí aportan estabilidad, certidumbre y respuestas a las necesidades más urgentes de esta tierra".

En este sentido, Toledo recalcó que "la ausencia de presupuestos estatales es lo que realmente asfixia a Canarias, lo que frena inversiones, compromisos y soluciones a los problemas de la ciudadanía".

Frente a esa "parálisis" del Estado, destacó, "el Gobierno de Canarias ha cumplido con su responsabilidad, aprobar en tiempo y forma unos presupuestos para 2025 que refuerzan los servicios públicos esenciales y miran al futuro con responsabilidad".

Asimismo avanzó que lo "volverá a hacer en 2026 mientras el Estado sigue sin cumplir los plazos para sacar adelante sus cuentas".

El dirigente de CC reprochó además al ministro Ángel Víctor Torres que "prefiera poner palos en las ruedas a la gestión de Canarias en lugar de trabajar para resolver los problemas de esta tierra desde el Gobierno central".

"Lo que hace hoy no es defensa del interés general, sino estrategia política, impropia de quien debería ejercer con responsabilidad como ministro y como canario", subrayó.

Toledo advirtió también de que "quienes deberían dar explicaciones por no presentar Presupuestos Generales del Estado desde hace años son los mismos que ahora intentan debilitar a Canarias con un recurso que responde más a cálculos partidistas que al interés de los ciudadanos".