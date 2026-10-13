CC exige al Estado más información y un plan de acción ante el repunte de la inmigración en Canarias

Archivo - Salvamento marítimo encuentra un cayuco con 73 personas, antes de llegar al muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España). Un cayuco con 73 hombres llegó al mediodía al muelle de La Restinga, en - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Coalición Canaria a las Elecciones Generales al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, ha reclamado este martes al Estado más información y medidas concretas ante el riesgo de un repunte migratorio "que ya se está produciendo en Canarias como habíamos advertido".

Valido que hizo estas declaraciones en una comparecencia ante los medios de comunicación, en Santa Cruz de Tenerife, en la que confirmó que Canarias ha recibido cerca de 3.800 migrantes desde el 1 de septiembre hasta el 11 de octubre de 2026, "una cifra que representa aproximadamente un tercio de todas las personas llegadas al archipiélago durante el año".

Para Valido, "es sorprendente como desde el Gobierno de España, aún teniendo información suficiente para anticiparse ante una nueva crisis migratoria, no ha explicado públicamente qué medidas está adoptando para evitarla y si está tomando alguna".

En esa línea señaló que "una crisis migratoria no comienza cuando se desbordan los centros de acogida, sino cuando aparecen señales de que los mecanismos de prevención pueden resultar insuficientes".

En este sentido, recordó que el Gobierno de España tiene la responsabilidad de ejercer el control de las fronteras exteriores, combatir las redes de tráfico de personas, garantizar la atención humanitaria y promover una respuesta europea.

"También tiene la obligación de informar y coordinarse con las administraciones que soportan directamente las consecuencias de la presión migratoria, como es en este caso, Canarias", añadió.

Ante esta situación, Coalición Canaria reclama la activación de un dispositivo extraordinario de vigilancia y control de la ruta atlántica a través de un refuerzo inmediato de los medios marítimos, aéreos y tecnológicos de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Canarias por parte del Ministerio del Interior.

El dispositivo debe contar con recursos adicionales, vigilancia aérea, medios de detección temprana y una coordinación permanente con Salvamento Marítimo, respetando sus funciones de rescate.

En segundo lugar, se debe desplegar un operativo reforzado del Frontex en la ruta atlántica que el Estado debe solicitar formalmente a la Comisión Europea, que incluya aeronaves, medios de observación y equipos especializados.

"Hay que ser capaces de anticiparse a los movimientos, mejorar la capacidad de respuesta y combatir las redes de tráfico de personas, sin sustituir las obligaciones de salvamento y protección internacional", destacó Valido.

En tercer lugar, CC exige al Gobierno de España que, como interlocutor ante la Comisión Europea, solicite formalmente la activación de los mecanismos de solidaridad previstos en el Pacto Europeo de Migración y Asilo, para garantizar una distribución justa y efectiva de las responsabilidades entre los Estados miembros.

"No podemos seguir soportando de manera desproporcionada las consecuencias de la presión migratoria", denunció la candidata.

En cuarto lugar, para el partido nacionalista, es necesaria una operación policial internacional contra las redes de tráfico de personas, para lo que proponen una actuación coordinada de España, Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia, con participación de Europol y las autoridades competentes de los países implicados.

"Esto permitiría centrarse en identificar a los responsables de las organizaciones, investigar sus estructuras financieras y desarticular las redes que organizan travesías especialmente peligrosas", explicó Cristina Valido.

En quinto lugar, la dirigente nacionalista destacó la importancia de activar una iniciativa diplomática urgente con Marruecos, Senegal y Gambia para frenar la reactivación de la ruta atlántica, ante la reorganización de las rutas migratorias y el incremento de las salidas hacia Canarias.

AUSENCIA DE LIDERAZGO

"España debe asumir el liderazgo de esta respuesta, implicando directamente a la Unión Europea y movilizando los recursos diplomáticos, operativos y financieros necesarios. No se puede esperar a que se produzca una nueva crisis para intensificar la cooperación con los países de origen y tránsito, estamos ante un fenómeno estructural al que no puede dársele respuesta a golpe de crisis", denunció Valido.

A juicio de CC la solución no es tan simple como la que plantea el Partido Popular "que reduce el debate a la intervención de las Fuerzas Armadas".

Argumenta que el control de las fronteras exteriores requiere recursos especializados, cooperación internacional, inteligencia policial y capacidad de intervención marítima. "Canarias necesita más Estado, más Europa y más capacidad operativa, no una militarización de la respuesta migratoria", aseguró

Cristina Valido afirmó con contundencia que "Canarias no puede permitirse repetir los errores de las anteriores crisis migratorias y si las advertencias existían desde julio, los cambios en las rutas eran conocidos y el aumento de las llegadas de las últimas semanas confirman que el riesgo merece que el Gobierno de España debe abandonar la gestión exclusivamente reactiva y asumir su responsabilidad en la protección de las fronteras exteriores, la cooperación con los países africanos y la garantía de una acogida digna".

DATOS

Los datos muestran una actividad migratoria significativa, especialmente en El Hierro y Lanzarote, con embarcaciones procedentes de Marruecos, Senegal, Gambia y Guinea-Bisáu, en la que la presencia de menores constituye uno de los elementos más destacados del periodo.

Así, un total de 499 menores han llegado a Canarias desde septiembre, de los cuales 432 son menores no acompañados.

Por islas, Lanzarote ha recibido embarcaciones procedentes de la costa marroquí, especialmente de Agadir, Tan Tan, Guelmim, Tarfaya y Sidi Ifni y El Hierro concentra las llegadas desde puntos de salida situados más al sur, especialmente Gambia, Senegal y Guinea-Bisáu.

En una comparativa realizada entre los años 2024, 2025 y 2026 entre los días 1 y 11 de octubre, figura que en 2024 llegaron 1.266 personas, frente a las 83 que lo hicieron en 2025 y los 1.652 migrantes que arribaron en estos días, en 17 embarcaciones, "lo que refleja a todas luces un repunte para el que teníamos que estar preparados", insistió Valido.

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ya advirtió, en un informe fechado el 27 de julio de 2026, de las condiciones que podían favorecer un incremento de las salidas hacia el archipiélago.

Cuatro días después, el 31 de julio, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional remitió una alerta preventiva a la Jefatura Superior de Policía de Canarias, identificando tres puntos sensibles: Agadir, Tan-Tan y El Aaiún.

Asimismo durante el primer semestre de 2026, las llegadas atribuidas conjuntamente a Senegal y Gambia alcanzaron las 2.210 personas, un 465% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que las procedentes de Mauritania descendieron un 98%.

El CNI también identificó el final de la temporada de pesca en Senegal como un factor que podía favorecer nuevas salidas.

Estas transformaciones coinciden con las conclusiones del informe Ruta Atlántica, Sahel y Canarias, elaborado por Islas Responsables (Presidencia del Gobierno de Canarias) y el Instituto Español de Análisis Migratorio, que advierte de que el descenso global de llegadas puede ocultar desplazamientos de los puntos de partida y una reconfiguración de las rutas.

La creciente diversidad de nacionalidades presentes en las embarcaciones constituye un elemento que merece especial seguimiento.

En una de las neumáticas llegadas a Lanzarote este fin de semana viajaban 96 personas procedentes de once países, entre ellos Burkina Faso, Malí, Ghana, Liberia, República Democrática del Congo y las islas Comoras (Océano Índico).