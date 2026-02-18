CC exige una reunión urgente de la mesa del pacto con el PSOE tras la subida de tasas de Aena "sin contar con Canarias"

David Toledo, secretario de Organización de CC - CC

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Coalición Canaria (CC) ha exigido este martes al PSOE la convocatoria "urgente" de la mesa de seguimiento del pacto para analizar el incumplimiento de la 'Agenda Canaria' tras el anuncio de Aena de incrementar las tasas aeroportuarias un 3,8% anual, una decisión adoptada "sin contar con Canarias y al margen de sus instituciones".

El secretario nacional de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, advirtió de que esta medida supone "un nuevo atropello a los intereses del archipiélago y una muestra más de la falta de sensibilidad del Estado hacia una realidad territorial que depende del transporte aéreo para su movilidad, su cohesión social y su desarrollo económico".

Toledo subrayó que la subida anunciada por Aena "es un golpe directo al principal motor económico de Canarias, el turismo, pero también a la movilidad de los canarios y canarias, que no tienen alternativas de transporte y que verán encarecida su conectividad con el exterior".

El número dos de los nacionalistas canarios recordó que la cogestión aeroportuaria está recogida en el Estatuto de Autonomía de Canarias y forma parte de los compromisos asumidos por el PSOE en la 'Agenda Canaria'.

"No es una reivindicación política, es el cumplimiento de una ley orgánica y de un acuerdo firmado. Canarias no puede seguir al margen de decisiones que afectan de forma directa a su economía y a su día a día", señaló en una nota remitida a los medios de comunicación.

En este sentido, Coalición Canaria reclama al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, la convocatoria inmediata de la Comisión Bilateral Canarias-Estado, solicitada por el Gobierno de Canarias que preside Fernando Clavijo, para abordar el desarrollo efectivo de la cogestión aeroportuaria.

"Mientras el ministro Torres está más preocupado por hacer oposición al Gobierno de Canarias, está abandonando sus obligaciones con esta tierra", denunció Toledo, quien añadió que "lleva meses retrasando la convocatoria de la Comisión Bilateral, impidiendo que se avance en asuntos clave para el futuro del archipiélago".

El secretario nacional de Organización nacionalista fue contundente al exigir al ministro canario "que ponga a Canarias entre sus prioridades y comience a ejercer de verdad como ministro al servicio de los intereses de esta tierra".

Toledo insistió en que "decisiones unilaterales como la subida de tasas de Aena demuestran la urgencia de que Canarias participe en la gestión de sus infraestructuras estratégicas".

PARTICIPAR EN LA COGESTIÓN AEROPORTUARIA

En este sentido, advirtió de que "cada vez que el Estado decide sin Canarias, los resultados son más costes, menos competitividad y más dificultades para los canarios".

Asimismo, recordó que la 'Agenda Canaria', suscrita por el PSOE, establece el compromiso de desarrollar el Estatuto de Autonomía a través de los órganos bilaterales y con un calendario de cumplimiento.

Coalición Canaria considera que la convocatoria de la mesa de seguimiento del pacto es "imprescindible" para evaluar el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado y para exigir avances concretos en materias estratégicas como la conectividad, el REF, las inversiones estatales y las transferencias pendientes.

"Canarias no puede seguir esperando mientras el Estado toma decisiones que afectan a nuestra economía y a nuestra movilidad sin escucharnos. La cogestión aeroportuaria no es una opción, es un derecho recogido en nuestro Estatuto y una necesidad para garantizar un modelo adaptado a nuestra condición de territorio ultraperiférico", concluyó Toledo.