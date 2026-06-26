CC y PP en el Cabildo se desmarcan de instar al Ayuntamiento de Santa Cruz a la retirada del Monumento a Franco

Monumento en honor a Franco ubicado en Santa Cruz de Tenerife - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Gobierno del Cabildo de Tenerife (CC y PP) ha expresado este viernes su cautela ante una moción del Partido Socialista y que pedía instar al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife al cumplimiento de las leyes de memoria democrática estatal y de Memoria Histórica de Canarias y retirar el Monumento a Franco en la ciudad.

Así lo ha defendido el consejero de Innovación del Cabildo, Juanjo Martínez, que ha señalado en pleno que cuando el procedimiento abierto en torno al monumento "sea firme y concluya", sería "el momento" de abordar un debate que ahora "solo da un titular que mañana decae", lo que "no merecen las víctimas" de la dictadura.

"Aquí se está instando a otra administración pública, al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a que inicie acciones sin un soporte jurídico, que están condenadas al fracaso. Ya lo hemos vivido. Serían impugnadas en el minuto 1. Y yo digo que las víctimas no se lo merecen", ha argumentado el consejero insular del Cabildo.

Este debate surge tras publicarse el informe desfavorable de la Comisión de Patrimonio Cultural de Canarias a la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) del 'Monumento a Franco', en la confluencia entre la avenida Anaga y las Ramblas, al considerar que la escultura no reúne los valores patrimoniales necesarios para su protección a través de esta figura, la máxima prevista en la legislación canaria de patrimonio cultural.

Esta decisión se adoptó en el marco del expediente incoado por el Cabildo de Tenerife en octubre de 2024 para valorar la posible protección de esta obra, en cumplimiento de la sentencia dictada el 28 de junio de 2024 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife.

DEBATE EN PLENO

A su juicio de la consejera Ana Salazar (Vox), la moción representa la "incapacidad" del PSOE "de mirar el futuro", privando a Santa Cruz "de una obra de arte de un escultor universal, con el carnet número 7 del PSOE en la provincia de Badajoz", en una apelación al autor del monumento, Juan de Ávalos. "¿En qué mejora la calidad de vida de los tinerfeños derribar esa escultura? ¿Habrá más médicos? ¿Habrá menos listas de espera?", ha señalado.

Por su parte, desde el Grupo Socialista, el portavoz Aarón Afonso ha recordado que los valores artísticos del monumento ya han sido dictaminados por el Consejo Canario de Patrimonio Cultural, concluyendo que el monumento "no presenta valores sobresalientes" para que pueda ser protegido y considerado como Bien de Interés Cultural, por lo que ha apelado al Cabildo a un acto "de reconocimiento, reparación y dignificación" a las víctimas.

Sin embargo, desde el Partido Popular, el consejero insular José Carlos Acha ha defendido la "autonomía municipal" del Ayuntamiento de Santa Cruz una vez concluya el expediente en el Gobierno de Canarias. "Es el Ayuntamiento quien debe decidir qué es lo que puede hacer en función de sus competencias", ha remarcado.