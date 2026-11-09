CC y Primero Canarias lanzan el manifiesto 'Defiende Canarias' y dicen que será "innegociable" para futuros pactos

Los cabezas de lista de CC y Primero Canarias al Congreso, Cristina Valido y Teodoro Sosa, en la presentación del manifiesto 'Defiende Canarias' - CC

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Coalición Canaria-Primero Canarias presentó este lunes su programa para las Elecciones Generales bajo el nombre 'Defiende Canarias', una hoja de ruta que reúne 10 causas y 100 acciones para defender los derechos, los recursos y las prioridades de Canarias ante el Estado.

Cristina Valido, cabeza de lista al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, y Teodoro Sosa, candidato al Congreso por Las Palmas, comparecieron en rueda de prensa, acompañados por los integrantes de las candidaturas al Congreso y al Senado de todas las islas, en el Terrero de Lucha de Tegueste (Tenerife).

Con 'Defiende Canarias', la coalición presenta un programa elaborado desde la realidad de las islas y sus municipios, con propuestas dirigidas a garantizar que las singularidades del archipiélago se traduzcan en derechos efectivos, financiación suficiente y mejores servicios públicos.

En este sentido, la formación sitúa la 'Agenda Canaria' en el centro de su acción política y advierte de que su cumplimiento será una condición "innegociable" ante el Gobierno que resulte de las urnas y que sea apoyado en el Congreso.

Valido insistió en la importancia de que se cuente con "representantes cuya única obediencia sea Canarias y antepongan las prioridades del archipiélago a la polarización a la que someten los grandes partidos estatales".

En esta misma línea, Teodoro Sosa destacó el valor político de las propuestas presentadas y se refirió a la presencia de Primero Canarias-Coalición Canaria en las Cortes Generales "como una oportunidad para superar la fragmentación del espacio político canario y reforzar una voz propia en ambas cámaras".

Asimismo, Valido recalcó que las necesidades de los 88 municipios y las ocho islas deben ocupar un lugar central en las decisiones que se toman en Madrid.

La 'Agenda Canaria', advirtió, "debe constituir una prioridad para cualquier gobierno estatal, con independencia de su composición o color político".

Entre estas causas, que la candidata espera seguir defendiendo junto a una representación reforzada tras las elecciones, se encuentran "las mejoras en la movilidad, la financiación del transporte público, una respuesta solidaria a la migración y la defensa del fuero canario".

Sosa detalló, por su parte, las principales medidas del programa para aliviar el coste de la vida, facilitar el acceso a la vivienda y ampliar las oportunidades de la población residente en el archipiélago.

En materia de movilidad, Valido reafirmó el compromiso de blindar el descuento del 75% para residentes en los trayectos aéreos y marítimos, así como de exigir al Estado una financiación estable que permita mantener la gratuidad del transporte público colectivo en guaguas y tranvías.

MÁS MEDIOS PARA AFRONTAR LA INMIGRACIÓN

También, reclamó, "y aún con más vehemencia tras el repunte migratorio que estamos viviendo en El Hierro estos días", mayor responsabilidad del Estado, y exigencia ante Europa, para contar con más información y más medios para poder dar respuesta de manera estructural a una realidad que no va a cambiar. "No podemos permitir que Canarias asuma en solitario este fenómeno", señaló.

En materia de vivienda, Coalición Canaria-Primero Canarias propone exigir al Estado un fondo plurianual de ocho años para construir y rehabilitar vivienda pública asequible, impulsar reformas legales que permitan limitar la compra de inmuebles por parte de extranjeros no residentes y regular el alquiler vacacional en las zonas tensionadas.

Para hacer frente a los sobrecostes derivados de la insularidad, Teodoro Sosa defendió la actualización de las compensaciones estatales hasta cubrir el 100% del coste real del transporte de mercancías entre las islas y con la Península, "porque todo es más caro en las islas con respecto al territorio continental".

Cristina Valido defendió, además, el desarrollo del Estatuto de Autonomía, el reconocimiento de Canarias como Región Ultraperiférica de la Unión Europea y sus especificidades en el Marco Financiero Plurianual, "que tiene que defender el Estado", y la separación de los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) de la financiación ordinaria de los servicios públicos esenciales.

El objetivo, señaló, es garantizar que la singularidad económica y territorial de Canarias tenga una respuesta adecuada por parte del Estado.

"Estoy convencida de que, con la cualificación y el compromiso de nuestros candidatos y la fuerza de la unidad nacionalista, defenderemos en Madrid las demandas de los canarios y las canarias, así como la realidad territorial de nuestro archipiélago", subrayó.

El programa 'Defiende Canarias' contempla, asimismo, mantener la financiación del Posei para el sector primario, poner en marcha un plan cuatrienal de empleo dirigido a menores de 35 años y reforzar los recursos estatales destinados a sanidad, atención a la dependencia y salud mental.