CEOE-Tenerife cree que la creación de empleo pierde fuerza en Canarias, con menos impacto de la campaña navideña

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

CEOE-Tenerife ha advertido este lunes de que el cierre de diciembre confirma que la mejora del paro es "muy moderada" y que el efecto positivo de la campaña navideña ha sido "claramente menos pronunciado de lo habitual".

"La escasa variación mensual del desempleo, unida al aumento de los cotizantes a la Seguridad Social, evidencia que la evolución del mercado laboral responde más a ajustes en la composición del empleo que a una creación real de puestos de trabajo", detalla en una nota.

La patronal asegura que el peso creciente de figuras como el fijo discontinuo explica que la afiliación aumente sin que ello se traduzca necesariamente en menos paro, en un mayor número de horas efectivas trabajadas ni en una mejora sustancial de la productividad.

"Todo ello apunta a un mercado laboral que pierde tracción en términos de intensidad, incluso en un mes estacionalmente favorable, y que cierra 2025 con 10.051 parados menos que en 2024, una cifra positiva, pero que enfrenta distorsiones", apunta.

Así, de cara a 2026, señala que resulta "imprescindible" abordar el mercado laboral desde una "visión global y responsable", orientada a ajustar adecuadamente la oferta y la demanda de empleo y a fortalecer el ecosistema del empleo en su conjunto.

"Las políticas públicas deben alinearse con las necesidades reales del tejido productivo, favoreciendo la contratación y la formación sin añadir rigideces que dificulten la organización empresarial y la generación de empleo", comenta.

En este sentido, CEOE-Tenerife avisa de que "preocupa" el incremento continuado de los costes laborales, por lo que entiende que "resulta fundamental abordar con prudencia y responsabilidad las subidas del Salario Mínimo Interprofesional, siempre respetando el marco legal y el papel de la negociación colectiva, y atendiendo a criterios como la productividad, la realidad sectorial y las singularidades territoriales".

A ello se suma el "aumento del" absentismo laboral, junto con la restricción de los contratos formativos, y la creación y ampliación de permisos retribuidos, "factores que están limitando la capacidad de organización de las empresas, incrementando los costes y dificultando la incorporación de talento al mercado laboral", sostiene.

Por ello, la patronal insiste en que 2026 "debe ser un año en el que se apueste por un marco laboral equilibrado, basado en el diálogo social, que garantice la protección de los trabajadores sin comprometer la viabilidad empresarial ni frenar la creación de empleo".