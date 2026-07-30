Cerrados accesos a vías y pistas forestales en El Hierro ante el riesgo de incendio forestal por altas temperaturas

Archivo - Fogones clausurados en áreas recreativas - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

VALVERDE (EL HIERRO), 30 (EUROPA PRESS)

El Cabildo de El Hierro ha decretado el cierre y prohibición del tráfico de algunas vías y pistas forestales de la isla, así como a fogones de áreas recreativas, ante el riesgo de incendio forestal por altas temperaturas.

Así lo ha señalado la corporación en una nota, donde expone que quedan cerrados al tráfico las pistas y vías forestales en la carretera HI-45, desde el Cruce de El Tomillar hasta Las Malinas (Malpaso), en los accesos desde El Morcillo a Pino Piloto (3 pistas forestales) y en la pista de El Brezal a Pino Piloto, en El Pinar.

También, el cierre afectará a la Sabinilla, la pista Las Jarras, cruz de los Reyes - Torre Mercadel (solo se accederá a la fuente), cortafuegos de Los Marrubios (3 pistas forestales), vivero viejo - Aula de La Naturaleza, cruce La Casilla a Aula de La Naturaleza - Tablada del Sargento, y La Tagüenta - Cortafuegos Marrubios.

Se suman a la lista la pista de la carretera El Brezal, la pista de acceso a Fuente El Lomo (enfrente Tagüenta), y la pista carretera El Brezal - pista acceso a Fuente El Lomo (Cerca cruce carretera Llanía- Morcillo).

En Valverde, se cierran accesos a las pistas Ctra. El Pinar- San Andrés al Jorado, Asomadas (2 pistas forestales), los accesos desde HI-4 a depósito Masilva (2 pistas) y la Mareta (1 pista forestal), el camino de la fuente y accesos a ctra. Brezal (2 pistas forestales), y Curva teloje - La Mareta por camino San Antón.

También, los accesos a Hoya Fireba y desde carretera HI-1 a la Zona de La Mareta (3 pistas forestales).

Además, también se ha procedido al cierre de fogones en las áreas recreativas Hoya del Morcillo y de El Pino.