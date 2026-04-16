CESM convoca huelga en Canarias contra el SCS el 30 de abril y el 4 de mayo

Archivo - Concentración de médicos en el HUC para exigir la finalización del proceso de estabilización del SCS - CESM CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico Canario (CESM Canarias) ha anunciado este jueves la convocatoria de una huelga médica autonómica en el Servicio Canario de la Salud (SCS) que se desarrollará en dos jornadas, el jueves 30 de abril, coincidiendo con la semana de movilización nacional por el Estatuto Médico, y lunes 4 de mayo como jornada adicional en el ámbito autonómico.

La organización detalla en una nota que el objetivo de esta convocatoria es exigir a la Consejería de Sanidad de Canarias y la dirección del SCS la "adopción urgente" de medidas sobre condiciones laborales, retributivas --incluyendo la mejora del precio de la hora de guardia en jornada laboral tanto para especialistas como para residentes-- y contractuales para dar respuesta a las necesidades del colectivo médico y a la situación que atraviesa la sanidad pública.

Desde el mes de febrero, CESM Canarias ha mantenido negociaciones con la dirección del ámbito sanitario, basadas en propuestas técnicas elaboradas por sus grupos de trabajo en Atención Primaria, Atención Hospitalaria, así como en el ámbito retributivo y organizativo.

Durante este periodo, se han analizado diferentes medidas junto a la administración, incluyendo modificaciones por parte del sindicato para facilitar el acuerdo.

Sin embargo, CESM Canarias denuncia que este proceso no ha derivado en compromisos efectivos.

En la última reunión, celebrada el 6 de abril, se trasladó un bloque de acuerdos mínimos "imprescindibles", estableciendo un plazo de siete días para obtener respuesta, pero finalizado dicho plazo, "no se ha concretado ningún compromiso real ni se han definido plazos de ejecución para la mayoría de las medidas prioritarias", avanza.

CESM Canarias considera que la negociación se encuentra actualmente bloqueada, tras meses de trabajo sin resultados, y el sindicato reclama a la administración sanitaria "compromisos claros, medidas concretas y un calendario de ejecución que permita abordar los problemas urgentes que afectan al colectivo médico".

Así, exige al Gobierno de Canarias que "asuma su responsabilidad" y actúe de manera decidida en aquellas cuestiones que dependen de sus competencias.

"La falta de avances reales en la negociación obliga a dar un paso más. Esta convocatoria responde a la necesidad de lograr que las condiciones laborales de los profesionales cambien y garantizar la calidad de la asistencia sanitaria en Canarias", comenta.