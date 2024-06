El 'Chacho' Rodríguez anuncia su retirada deportiva

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El base español Sergio Rodríguez anunció este miércoles el final de su carrera deportiva a los 38 años y después de finalizar la temporada con el Real Madrid, uno de los muchos equipos por donde dejó huella con su calidad en la dirección y entendimiento del juego en sus 20 temporadas como profesional.

"Ha llegado el día. Después de 20 años como jugador de baloncesto, me gustaría compartir con todos vosotros una decisión que va a cambiar mi vida. Ha llegado el momento de poner punto final a mi carrera deportiva", señaló el 'Chacho' en un comunicado en sus redes sociales.

El tinerfeño considera que "es el momento perfecto para decir adiós" después de una campaña en la que ha ganado con el Real Madrid la Liga Endesa, la Copa del Rey y la Supercopa Endesa. "Siempre soñé con retirarme estando bien físicamente y ganando mi último partido. Y ahora la vida me ha ofrecido este regalo", subrayó.

Sergio Rodríguez pone el punto y final a una carrera plagada de éxitos tanto a nivel nacional como internacional y con la selección española. El canario se marcha, entre otros títulos, con tres Euroligas, dos con el Real Madrid (2015 y 2023) y una con el CSKA (2019), cuatro Ligas Endesa, cinco Copas del Rey y cinco Supercopas, trofeos nacionales que logró con la camiseta del conjunto madridista, al que llegó en 2010 tras debutar como profesional en el Estudiantes en la temporada 2003-2004.

Posteriormente, el base se marchó en 2006 a la NBA donde jugó en Portland Trail Blazers, Sacramento Kings y New York Knicks, para volver a España para jugar en el equipo madridista hasta 2016, año en el que volvió una campaña a la liga estadounidense para jugar con Philadelphia 76ers. De ahí, vuelta a Europa para jugar con el CSKA y en el Armani Milán antes de retornar al Real Madrid en 2022.

Además, el 'Chacho' también se labró un buen palmarés con la selección española, con la que ganó el histórico oro del Mundial de 2006, una plata (Londres 2012) y un bronce (Rio 2106) olímpicos, y un oro (2015), una plata (2007) y dos bronces (2013 y 2017) en Eurobaskets. Tras los Juegos de Tokio de 2021, anunció que dejaba el combinado nacional tras 154 internacionalidades.

Sergio Rodríguez confesó que finalizar su carrera en el Real Madrid "es un sueño y más aún ganando en las dos últimas temporadas cinco títulos, entre ellos la histórica Euroliga de Kaunas" y dio las gracias al presidente Florentino Pérez y al principal responsable de la sección, Juan Carlos Sánchez, por permitirle "volver" en 2022 a un club en el que se siente "como en casa", y a la afición por su apoyo.

"Hoy es el día para afirmar que he sido muy afortunado por todas las experiencias que he vivido durante todos estos años. Sin duda ha habido momentos duros, pero siempre he trabajado mucho para desarrollar mi pasión por el baloncesto con un respeto inmenso por este deporte y por quienes habéis estado a mi lado", prosiguió el canario.

"HE DISFRUTADO Y ME DIVERTIDO DESDE EL PRIMER MINUTO"

Este celebró haber hecho realidad sus "sueños de niño" y poder vivir "las emociones" que siempre imaginó y que le parecían entonces "inalcanzables". "Y la verdad es que he disfrutado y me he divertido desde el primer minuto en la cancha", remarcó.

Repasando su carrera, Rodríguez empezó por el club de su debut profesional, un Estudiantes que "confió" en él cuando sólo tenía "17 años" y su segundo equipo en el baloncesto español junto al "club más grande del mundo, el Real Madrid", con el que conquistó un total de 17 títulos.

"He cumplido mi gran deseo de jugar en la NBA durante cinco temporadas. Además, he vivido dos experiencias vitales muy importantes para mí tanto en Rusia con el CSKA como en Italia con el Olimpia Milano. En todos esos lugares siempre sentí la confianza de sus directivos, entrenadores, compañeros, staff... Además, he tenido el privilegio de representar a mi país con la selección y conseguir siete medallas, entre ellas una plata y un bronce en los Juegos Olímpicos, un Mundial y un Eurobasket. Han sido momentos inolvidables", añadió.

Finalmente, el ya exbase deja claro que "nada de esto habría sido posible" sin su mujer Ana, la cual le dio "el apoyo imprescindible para formar una maravillosa familia" mientras él dedicaba "gran parte" de su tiempo a su carrera deportiva. "Sin su inspiración constante, su capacidad para tener claros los objetivos y su tenacidad, mi carrera profesional habría sido muy distinta", elogió.

También se acordó de sus cuatro hijos a los que desea "encontrar una pasión similar" a la que él ha tenido con el deporte de la canasta, de sus padres, "por su inquebrantable y constante apoyo", de su hermano Javi, "por estar siempre, sin hacer ruido, aceptando las cosas" y la "persona mejor" que ha conocido. Sus agentes, su fisioterapeuta y patrocinadores también son mencionados por el 'Chacho'.

"Ha llegado el día. He dado todo lo que tenía y he disfrutado como nunca pude imaginar con el deporte que amo. Gracias. Muchas gracias por este increíble viaje de 20 años", sentenció Sergio Rodríguez, que el próximo miércoles 26 de junio tendrá un acto institucional de homenaje y despedida en la Ciudad Real Madrid (12.00 horas) por parte del Real Madrid.

El conjunto madridista también le despidió mostrándole "su agradecimiento, su cariño y su admiración a una de las más grandes leyendas del club y del baloncesto europeo". "El Real Madrid reitera todo su cariño a Sergio Rodríguez y a su familia, y le desea mucha suerte en esta nueva etapa de su vida", recalcó.